Riz qui colle : cette erreur avec le couvercle que vous faites sans le savoir, ce cuisinier m’a appris le bon moment

À chaque casserole, le même fiasco : un riz compact qui s’agglutine au fond. Jusqu’au jour où un cuisinier a pointé un geste clé au couvercle.

« Tu couvres beaucoup trop tôt » : depuis qu’un cuisinier m’a montré le bon moment, mon riz ne colle plus jamais

On connaît tous cette scène : on soulève le couvercle, un nuage de vapeur monte, et au fond de la casserole… un bloc de riz compact qui accroche à la cuillère. On soupire, on gratte, on se promet de changer de marque ou de méthode la prochaine fois.

Un jour, un cuisinier a demandé d’arrêter de compter les minutes et de regarder l’eau. « Tu couvres beaucoup trop tôt », a‑t‑il lancé. Depuis qu’on respecte ce moment précis, le riz qui colle appartient au passé : tout se joue sur le timing du couvercle.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de riz basmati ou thaï (riz long)

✅ 450 ml d’eau + 1 c. à café de sel fin

✅ 1 c. à soupe d’huile neutre ou 10 g de beurre

✅ Aromates au choix : laurier, ail ou échalote (facultatif)

Le vrai coupable de ton riz collant : ce n’est pas l’eau, c’est le couvercle

Le problème ne vient pas tant du volume d’eau que de l’amidon. À partir d’environ 65 °C, il gélifie et devient une colle naturelle entre les grains. Si on couvre trop tôt, quand l’eau ne fait que frémir, la surface du grain n’a pas le temps de se structurer : la vapeur arrache l’amidon, le dilue, puis le fige en masse compacte. En attendant les vrais gros bouillons avant de couvrir, on limite cette fuite et on garde des grains séparés.

La méthode en 4 étapes pour un riz qui ne colle plus jamais

Pour un riz long bien séparé, on suit une cuisson par absorption toute simple. Riz rincé à l’eau froide, eau salée mesurée, casserole à fond épais : feu moyen sans couvercle jusqu’aux premiers gros bouillons, puis couvercle, feu au minimum et 12 à 15 minutes sans remuer. Hors du feu, on laisse encore 5 minutes à couvert avant d’égrainer à la fourchette ; ce repos change la texture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz 3 à 4 fois à l’eau froide jusqu’à eau claire, égoutter. Technique : Mettre riz, eau, sel et aromates dans la casserole, porter à ébullition. Cuisson : Aux premiers gros bouillons, couvrir, baisser le feu au minimum, cuire 12 à 15 min. Finition : Hors du feu, laisser reposer 5 min à couvert, puis égrainer à la fourchette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈20 min 🔍 Le secret de l’expert En couvrant seulement aux gros bouillons, la surface du grain se fige, l’amidon reste contenu et la vapeur douce termine la cuisson sans coller les grains. ✨ Le twist gourmand : Faire revenir une échalote dans l’huile, ajouter le riz rincé et le torréfier 2 minutes avant l’eau. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poser le couvercle trop tôt puis remuer pendant la cuisson, combo qui suractive l’amidon et garantit un riz collant.

Le secret de cuisinier : le joint en papier cuisson + la version grande eau de Norbert Tarayre

Si le couvercle ferme mal, on glisse une feuille de papier cuisson entre métal et casserole : ce joint retient la vapeur et assure une vraie cuisson à l’étouffée en 12 à 15 minutes. Pour ceux qui redoutent les ratios, la grande eau façon Norbert Tarayre reste une roue de secours : beaucoup d’eau bouillante, riz ajouté comme des pâtes, égouttage, quelques minutes de repos, puis un filet d’huile ou de beurre et des herbes.