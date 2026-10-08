Riz toujours fade ? Ce chef ajoute ces 2 herbes à la fin et vous ne cuisinerez plus jamais votre riz pareil

Votre riz cale mais ne fait jamais rêver, même avec du bouillon cube ? Ce chef dévoile une méthode en trois étages et un geste final pour un riz savoureux.

Riz savoureux : ce chef ajoute 2 épices à la dernière minute et le résultat change tout

Dans la casserole, l’ail chante, l’oignon fond, la tomate accroche légèrement… Tout promet un riz généreux, et pourtant le résultat reste souvent correct, mais plat. Les grains sont là pour caler, pas pour séduire.

Le chef espagnol Jordi Roca change la donne avec une base très travaillée, puis deux herbes fraîches ajoutées à la toute fin. Un geste minuscule qui fait passer un simple accompagnement en véritable riz savoureux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de riz Carnaroli

✅ 200 g de boudin noir, 200 g de viande

✅ 1,2 L de bouillon chaud et bien salé

✅ Ail, oignon, concentré de tomates, thym, romarin, cognac, huile, sel

Pourquoi votre riz reste fade (même avec du bouillon cube)

Le riz boit ce qu’on lui donne. Si le bouillon est léger, peu salé, ou seulement parfumé au cube, il absorbe surtout de l’eau chaude. Résultat : une cuisson correcte, mais presque aucune profondeur en bouche.

Pour un vrai riz savoureux, on soigne d’abord la poêle : un sofrito ail-oignon tout doux, des sucs de cuisson bien décollés, un bouillon déjà goûteux. Et on mise sur un riz et des herbes de qualité, issus de filières sérieuses, pour limiter les résidus indésirables.

La méthode du chef : 3 étages de saveurs avant les épices finales

On démarre par l’ail et l’oignon fondus dans l’huile d’olive : ce sofrito construit la douceur. On ajoute ensuite viande et boudin, que l’on laisse bien colorer avant de déglacer au cognac ou au vermouth pour récupérer chaque trace de saveur.

On verse alors le bouillon chaud, puis on ajoute le riz Carnaroli : deux minutes à feu vif, une dizaine à feu moyen. Le vrai geste de chef arrive à la fin, avec le thym et le romarin jetés dans le riz encore frémissant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Hacher ail et oignon, les faire doucement revenir avec le concentré. Technique : Ajouter viande et boudin en dés, bien colorer, puis déglacer au cognac. Cuisson : Verser le bouillon chaud, saler, ajouter le riz et cuire 12 minutes. Finition : Mettre thym et romarin 2 minutes avant la fin, goûter, couvrir, laisser reposer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert En fin de cuisson, thym frais et romarin frais gardent leurs huiles essentielles ; ils se contentent de parfumer le riz en surface, sans cuire, et restent nettement végétaux. ✨ Le twist gourmand : Même principe avec un riz bomba crémeux aux encornets : on l’assaisonne d’un mélange d’épices du placard façon colombo, puis on ajoute aïoli et persil au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier de déglacer les sucs, brûler l’ail ou mettre les herbes dès le départ : trois erreurs qui rendent le plat amer ou terne.

Carnet de chef : astuces, variantes et erreurs fatales

On sert ce riz de montagne brûlant, dans un grand plat à partager. Le lendemain, on le poêle en galettes croustillantes avec un trait de bouillon.