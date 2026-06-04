Sandwichs portugais : ces deux spécialités parmi les meilleures au monde, à refaire chez vous sans cette erreur

Le 29 mai 2026, TasteAtlas a hissé le prego no pão et la sandes de pernil parmi les meilleurs sandwichs du monde. Quels gestes font la différence pour un résultat aussi juteux qu’en tasca ?

Odeur de pain chaud, note d’ail qui saisit, jus de viande qui nappe la poêle… On est déjà dans une tasca de Lisbonne ou une cervejaria de Porto, un verre à la main et un sandwich portugais brûlant dans l’autre. Tout part d’un simple morceau de viande et d’un petit pain croustillant, mais la magie se joue à la seconde près.

Le 29 mai 2026, le classement TasteAtlas sandwich a propulsé le prego no pão et la sandes de pernil aux 21e et 22e rangs mondiaux, notés 4,2/5. De quoi donner envie de les refaire chez soi… à condition de ne pas se retrouver avec un steak sec ou un porc fade. C’est là que la méthode compte.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 steaks minute de bœuf ou de veau (120 g chacun)

✅ 1 kg d’épaule de porc avec un peu de gras

✅ 6 petits pains portugais type papo-seco ou pains ronds

✅ Ail frais, huile d’olive, paprika doux, vin blanc, laurier, sel, poivre

Pourquoi ces deux sandwichs portugais affolent le classement mondial

Dans ce classement TasteAtlas publié le 29 mai 2026, ces deux recettes se démarquent par leur authenticité. Le sandwich portugais n’a rien de sophistiqué : on parle de cuisine de taverne, née dans les tasca de village et les cervejarias bruyantes, servie au comptoir avec une bière fraîche.

Le prego no pão, créé en 1889 près de Sintra, joue la carte du minimalisme : steak fin, ail, pain tiède. La sandes de pernil, emblème de Porto et des maisons comme Casa Guedes, repose au contraire sur une cuisson longue qui rend le porc fondant et juteux. Deux faces d’une même gastronomie populaire.

Prego no pão et sandes de pernil : la méthode inratable à la maison

Pour le prego, on choisit un steak minute (rumsteck, tranche, escalope de veau) très fin, juste assaisonné d’ail, sel et poivre, reposé 10 minutes à température ambiante. La poêle doit être presque fumante pour saisir la viande en 1 à 2 minutes par face : la réaction de Maillard fait tout.

Pour la sandes de pernil, on masse l’épaule de porc avec ail, paprika, laurier, sel, poivre, huile d’olive et vin blanc. Marinade au frais, au moins 1 h, puis cuisson lente, couverte, 3 h à 150 °C. Le collagène fond, la viande s’effiloche, le jus parfumé viendra imbiber le pain sans le détremper. On tient là une vraie recette de sandwich portugais maison.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Assaisonner les steaks avec ail, sel, poivre, huile ; laisser reposer 10 min. Masser l’épaule de porc avec ail, paprika, laurier, vin blanc ; mariner au moins 1 h. Technique : Enfourner le porc couvert à 150 °C pendant environ 3 h, en arrosant de jus ; ajouter un peu d’eau ou de bouillon si nécessaire pour garder le fond de plat généreux. Cuisson : Pour le prego, saisir chaque steak dans une poêle très chaude 1 à 2 min par face ; passer l’intérieur des pains dans la poêle ou réchauffer les pains de pernil en fin de cuisson. Finition : Garnir les pains de steak (moutarde, sauce piri-piri, œuf au plat) ou de porc effiloché, jus de cuisson et fromage Serra da Estrela ; refermer et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min actifs + 3 h de cuisson 🔍 Le secret de l’expert Le prego repose sur une saisie très vive : la surface dore, le cœur reste rosé et juteux. La sandes de pernil mise sur une cuisson lente qui transforme le collagène en gélatine ; le gras fond et parfume la viande comme le pain. ✨ Le twist gourmand : Pour la sandes de pernil, poser le fromage sur la viande brûlante, refermer le pain et emballer 2 min dans du papier cuisson ; le sandwich devient coulant, façon Casa Guedes. Finir le prego avec une noisette de beurre et un trait de citron dans la poêle, puis y passer le pain. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire le steak à feu moyen jusqu’à ce qu’il soit gris au centre et le glisser dans un pain froid, ou précipiter le porc à four trop chaud : on obtient une viande sèche, impossible à effilocher, tout l’inverse de ces deux sandwichs portugais fondants.

Variantes, accompagnements et accords boisson comme au Portugal

Dans les cervejarias, le prego se décline souvent en prego no prato : le steak, servi à l’assiette avec frites, riz et œuf au plat, reprend la même base que le sandwich. La sandes de pernil supporte bien le réchauffage ; on garde le porc dans son jus, on réchauffe doucement et on prépare les pains à la minute.

D’ailleurs, ces deux sandwichs portugais appellent une boisson simple : bière blonde type Super Bock ou verre de rouge du Douro ou du Dão. On ajoute une petite sauce piri-piri maison et quelques frites fines ; tout à coup, la cuisine de tasca s’invite à la maison, sans billet pour Porto.