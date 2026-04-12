Saucisson brioché lyonnais : ce détail de cuisson évite l'erreur fatale qui gâche ce plat économique et convivial

Star des bouchons, le saucisson brioché lyonnais s’invite à la maison pour un vrai plat de restaurant à moins de 4 € par personne. La clé pour une brioche ultra moelleuse tient pourtant à un geste souvent oublié.

Quand le saucisson brioché sort du four, croûte dorée et brioche gonflée, l’odeur de beurre chaud envahit la cuisine. Rassasiant, convivial et peu coûteux, ce saucisson brioché lyonnais met tout le monde d’accord à table, à condition de respecter un détail clé.

Bonne nouvelle : cette spécialité des bouchons se réalise facilement chez soi, sans matériel de pro. On compte environ 20 € d’ingrédients pour six personnes, soit un vrai plat de restaurant pour moins de 4 € par convive. Avant d’allumer le four, on s’attarde un instant sur les bons produits et le choix du saucisson.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Farine de blé T45 : 500 g, sucre : 60 g, sel : 10 g

✅ Œufs entiers : 250 g (4–5) ; levure fraîche : 20 g

✅ Beurre doux : 250 g, bien froid à 12 °C

✅ Saucisson à cuire pistaché : 1 (600–700 g), farine, 2 œufs + 1 jaune pour enrobage et dorure, un peu de lait

Les bons ingrédients pour un vrai saucisson brioché lyonnais

Chez le charcutier, on demande un cervelat pistaché de 600–700 g, au boyau bien serré : il supportera la double cuisson sans se dessécher.

Pour la brioche, farine T45, levure de boulanger fraîche, beurre doux froid et œufs suffisent à obtenir une pâte généreuse mais légère, très moelleuse après cuisson.

Recette pas à pas : le saucisson brioché maison inratable

Le succès tient ensuite à la gestion des températures : pâte à brioche froide sous 24 °C, beurre à 12 °C, saucisson poché dans une eau frémissante pour rester moelleux, et pousse au froid au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, œufs, sucre et levure ; ajouter le sel, pétrir 10–12 min en gardant la pâte sous 24 °C, laisser pousser 1 h. Technique : Incorporer le beurre froid en dés jusqu’à pâte lisse et brillante ; filmer, réfrigérer 8 à 12 h. Cuisson : Pocher le saucisson 30–35 min dans une eau frémissante, le peler, le dégraisser 6 min à 200 °C, puis l’œufrer et le fariner. Finition : Étaler la pâte froide, enrouler le saucisson tiède, déposer en moule ; pousser 35–40 min, dorer, cuire 30–35 min à 180 °C, reposer 10 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 3–4 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert Pâte froide et beurre froid permettent au gluten de se structurer sans que le gras fonde ; on obtient une brioche alvéolée, légère, avec une mie régulière. ✨ Le twist gourmand : Badigeonner l’intérieur de la pâte d’un voile de moutarde à l’ancienne ou d’oignons confits et, après dorure, parsemer graines et Comté râpé pour une croûte très gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir le saucisson, oublier de le dégraisser ou prolonger la cuisson au‑delà de 35 min dessèche brioche et viande à coup sûr.

Variantes et idées malines pour un saucisson brioché encore plus gourmand

Servi tiède en tranches avec une salade verte et, pourquoi pas, un pot de beaujolais, ou coupé en bouchées apéro, ce saucisson brioché fait toujours son effet, même réchauffé à la poêle.