Si votre blanc de poulet finit toujours sec, ce geste à la poêle le rend ultra-crémeux en 20 minutes sans crème

Ce soir, dans votre cuisine, un simple blanc de poulet se transforme en poulet crémeux au paprika et oignons fondants, en moins de 30 minutes. Reste à savoir quel enchaînement précis évite le poulet sec tout en gardant une sauce légère.

L’odeur du beurre qui mousse, du paprika qui chauffe doucement et des oignons qui deviennent sucrés emplit la cuisine. Pourtant, au départ, on n’a sous la main qu’un paquet de blancs de poulet, ce morceau souvent jugé fade et sec, surtout en cuisson à la poêle.

En jouant sur les épices, une cuisson douce et une simple base lait-beurre-farine, ce banal morceau se transforme en blanc de poulet crémeux au paprika, nappé d’oignons fondants. Un plat complet, prêt en une vingtaine de minutes, dans une seule poêle. La question est simple : comment obtenir autant de moelleux sans noyer le poulet sous la crème ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blancs de poulet, tranchés sur 1 cm

✅ 150 à 200 g d’oignons émincés + 40 g de beurre

✅ 1 c. à s. de paprika doux + 1 c. à c. de paprika fumé

✅ 200 ml de lait entier + 20 g de farine

Un banal blanc de poulet entre dans la poêle, un dîner ultra-crémeux au paprika et aux oignons fondants en ressort

Ce poulet crémeux à la poêle repose sur un trio simple : viande bien enrobée d’épices, oignons longuement attendris et sauce montée au lait. On choisit des blancs de poulet épais, pas trop fins, pour qu’ils restent juteux. Côté assaisonnement, le duo paprika doux / paprika fumé apporte couleur et chaleur, pendant que le lait entier assure la texture veloutée sans lourdeur.

Un banal blanc de poulet entre dans la poêle, un dîner ultra-crémeux au paprika et aux oignons fondants en ressort

On masse les tranches de poulet dans l’huile avec sel, poivre et paprika ; cette couche épicée limite le dessèchement. Les oignons cuisent à feu doux jusqu’à devenir fondants. Dans la même poêle, le poulet dore, puis on forme un roux beurre-farine, déglacé au vin blanc et allongé au lait pour une sauce crémeuse au paprika bien nappante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher les blancs de poulet, les enrober de sel, poivre, paprika, piment et huile ; réserver. Technique : Faire fondre la moitié du beurre, cuire les oignons 8 à 10 minutes à feu doux, puis les réserver. Cuisson : Dans la même poêle, saisir le poulet dans le reste de beurre, remettre les oignons, saupoudrer la farine et remuer. Finition : Déglacer au vin blanc, verser le lait en 2 ou 3 fois, laisser mijoter couvert 4 à 5 minutes, jusqu’à 74 °C à cœur, ajouter moutarde et ciboulette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 25 min 🔍 Le secret de l’expert Huile-paprika protège le poulet, oignons et roux lient le tout. ✨ Le twist gourmand : Vin blanc, quelques tomates séchées mixées ou une pointe de mélange cajun renforcent parfum et relief. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Feu trop fort : paprika brûlé et poulet sec

Un banal blanc de poulet entre dans la poêle, un dîner ultra-crémeux au paprika et aux oignons fondants en ressort

On sert ce blanc de poulet crémeux au paprika avec riz ou pâtes, puis on transforme les restes en gratin ou poêlée cajun.