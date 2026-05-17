Soirs de fatigue : ce flan au lait de coco validé par une diététicienne peut tout gâcher si vous faites cette erreur

Entre deux journées épuisantes, une diététicienne mise sur ce flan de courgettes au lait de coco pour sauver le dîner. Prêt en quelques gestes, il promet chaleur, légèreté et vrai réconfort.

Une diététicienne valide ce flan de courgettes au lait de coco : le dîner parfait quand on rentre tard

Les soirs où l’on rentre vidé, les épaules lourdes et le frigo à moitié plein, on n’a pas envie de sortir trois casseroles. On veut un plat chaud qui parfume la cuisine, une texture moelleuse qui se coupe en belles tranches, sans passer la soirée à cuisiner.

Ce flan de courgettes au lait de coco coche exactement cette case. Une diététicienne le valide comme repas du soir : beaucoup de légumes, des protéines douces, peu de vaisselle. Le four travaille, on se pose ; une vingtaine de minutes de gestes simples suffisent pour qu’il arrive doré sur la table.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes

✅ 4 œufs

✅ 200 ml de lait de coco

✅ 60 g de fromage râpé

Pourquoi ce flan de courgettes au lait de coco rassure aussi la diététicienne

Sur une part, presque la moitié de l’assiette revient au légume. Les 4 œufs assurent la liaison aux protéines, suffisante pour un dîner léger du soir. Le lait de coco remplace la crème et garde le plat digeste, même tard. Résultat : on est rassasié, sans se sentir plombé.

La méthode express pour un flan de légumes qui se tient et reste fondant

Tout se joue sur les courgettes râpées. On les sale, on les laisse rendre leur eau, puis on les serre fort dans un torchon : ce geste évite le flan aqueux. Ensuite, un appareil à flan simple, œufs, lait de coco, farine, fromage et épices, fait le reste. Le four à 180°C s’occupe de la cuisson douce.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper les courgettes, les saler légèrement, les laisser dégorger 10 minutes puis les presser vigoureusement dans un torchon propre. Technique : Faire revenir l’oignon dans l’huile d’olive 5 minutes, ajouter l’ail, puis les courgettes bien pressées et cuire encore 3 à 4 minutes pour les attendrir et les sécher. Cuisson : Battre les œufs avec le lait de coco, ajouter la farine, le fromage et les épices, incorporer les courgettes tiédies puis verser dans le moule huilé. Finition : Cuire 35 minutes à 180°C jusqu’à surface dorée et centre juste tremblotant, laisser reposer 10 minutes avant de découper et d’accompagner d’une salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement au sel suivi d’une pression au torchon concentre les courgettes et limite l’eau libre. Les protéines des œufs coagulent alors mieux, pour un flan à mie serrée mais moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Parsemer quelques graines de courge et un voile de fromage avant d’enfourner, puis ajouter au service un trait de jus de citron et une cuillerée de yaourt nature. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner des courgettes mal essorées : l’eau ressort, le flan devient spongieux et le centre ne prend pas, même après une cuisson prolongée.

Comment en faire son allié batch cooking et varier les soirs de fatigue

On peut cuire le flan la veille, le garder 2 à 3 jours au réfrigérateur et le réchauffer doucement à 150°C, ou le servir froid en tranches avec une grande salade. Farine de pois chiches ou paprika doux suffisent déjà à changer le profil.