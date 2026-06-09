Soirs de flemme : ce gratin de pâtes au fromage prêt en 10 min, depuis on me supplie de ne plus cuisiner autre chose

Un soir de flemme, un simple paquet de gnocchis et un morceau de gorgonzola ont atterri au four, presque par accident. Depuis, ce gratin minute s'est imposé comme le plat culte qu'on me réclame à chaque dîner.

Un soir de flemme, j’ai vidé un paquet de gnocchis dans du fromage fondu au four : depuis, plus personne ne veut que je cuisine autre chose

L’odeur arrive avant le plat ; un mélange de crème chaude, de gorgonzola qui fond et de parmesan qui commence à chanter sous la chaleur. Dans le four, la surface gonfle, se boursoufle, puis craque légèrement. En dessous, les gnocchis restent comme des petits coussins moelleux, prêts à céder sous la fourchette.

À la base, on n’a fait qu’une chose : ouvrir un paquet de gnocchis, les noyer dans du fromage, enfourner. Dix minutes de vrais gestes, pas une de plus, et tout le monde jure que ce gratin de gnocchis au gorgonzola sort d’une trattoria. Comment ce plat de soir de flemme est-il devenu celui qu’on réclame en boucle ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de gnocchis frais (1 gros paquet)

✅ 200 g de gorgonzola en morceaux

✅ 25 cl de crème entière et 1 gousse d’ail

✅ 80 à 100 g de parmesan râpé, poivre noir, sel si besoin

Le gratin de gnocchis au gorgonzola qui sauve vos soirs de flemme

Dans ce plat, tout joue sur le contraste ; un dessus secoué de bulles, parfaitement gratiné, et un cœur ultra fondant. Les gnocchis ne se cuisent pas à l’eau mais directement dans la sauce ; ils boivent le gorgonzola, gardent leur tenue, et l’amidon épaissit naturellement l’ensemble. Résultat : une texture de plat mijoté, pour un tarif temps plus proche du snack que du dîner dominical.

Le gorgonzola apporte ce côté un peu piquant et très crémeux, la crème arrondit, le parmesan signe la croûte dorée. Le tout dans un grand plat plutôt large que profond ; plus de surface, donc plus de croûte, donc plus de cuillères à gratter.

Comment préparer ce gratin de gnocchis au four, étape par étape

On commence par lancer le four à 200 °C et beurrer légèrement le plat. Pendant qu’il chauffe, la crème et l’ail réchauffent à feu doux ; le gorgonzola fond dedans sans jamais bouillir. On poivre, on goûte, puis on ajoute les gnocchis directement dans la casserole. Ils s’enrobent de sauce, partent au four sous une pluie de parmesan, et 15 à 20 minutes plus tard, l’odeur prévient que le dîner est prêt.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 200 °C, beurrer un grand plat à gratin. Technique : Chauffer la crème avec l’ail à feu doux, ajouter le gorgonzola et remuer jusqu’à sauce lisse ; poivrer, saler à peine. Cuisson : Verser les gnocchis crus dans la sauce, bien enrober, transférer dans le plat et couvrir de parmesan râpé. Finition : Enfourner 15 à 20 min, finir 1 à 2 min sous le grill si besoin, laisser reposer quelques minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min actif 🔍 Le secret de l’expert Cuire les gnocchis directement dans la sauce permet à l’amidon d’épaissir le mélange crème–gorgonzola ; à feu doux, les graisses s’émulsifient et donnent une sauce vraiment lisse, sans grumeaux ni sensation de plat lourd. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques noix concassées avant d’enfourner puis servir avec une roquette citronnée ; le croquant et l’amertume rafraîchissent la richesse du fromage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Précuire les gnocchis à l’eau ; ils se gorgent, se délitent, et la sauce devient pâteuse. On évite aussi de trop saler ; gorgonzola et parmesan assaisonnent déjà beaucoup.

Variantes, accompagnements et idées pour en faire votre plat “culte”

Pour une version très coulante, on pousse la crème à 30 cl et on limite le parmesan à 60 g ; pour une version plus gratinée, on garde 25 cl de crème, on monte le parmesan à 100 g et on ajoute 5 minutes de cuisson. Des épinards frais tombés à la poêle, des champignons sautés ou des lanières de jambon cru posées à la sortie changent complètement l’ambiance.

Ce gratin se réchauffe sans souci le lendemain à 160 °C, couvert de papier, quelques minutes seulement. À table, on l’accompagne d’une salade bien vive, type roquette, citron et huile d’olive ; de quoi alléger la générosité de cette sauce crémeuse tout en donnant envie de resservir.