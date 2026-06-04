Spritz : les Italiens fuient notre version, voici ce mélange maison en 5 min qu’ils servent vraiment à l’apéro

Entre nos spritz orange fluo et ceux que les Italiens préparent vraiment chez eux, l’écart est plus grand qu’on ne le croit. Leur version maison, légère et florale, tient en quelques gestes clés bien gardés.

Il est 18 h, l’air retombe, les verres attendent sur la table basse. On ouvre une bouteille de soi-disant spritz déjà mélangé, orange fluo, et l’odeur sucrée, un peu chimique, casse aussitôt le charme.

En Italie, la même heure sent le citron vert, le basilic froissé et le prosecco glacé. En cinq minutes, ils montent un spritz italien maison, léger, floral, avec de vrais ingrédients. Et si on adoptait enfin leur version à la maison ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 12 cl de prosecco bien frais

✅ 8 cl de liqueur de fleur de sureau + 4 cl d’eau gazeuse

✅ 6 à 8 fraises, 8 à 10 feuilles de basilic

✅ 1 citron vert, beaucoup de glaçons

Pourquoi notre Spritz n’a rien à voir avec celui des Italiens

En France, la recette spritz italien rime souvent avec Aperol surdosé, trop de sucre et couleur néon. Chez eux, le spritz maison sans Aperol dominateur est courant : plus pâle, plus sec, moins amer. L’important, ce sont les produits frais assemblés à la minute.

Les 3 règles d’or du vrai Spritz italien maison

D’abord, le bon contenant : un grand verre ballon rempli de glace ; plus il y a de glaçons, moins ils fondent. Ensuite, le ratio 3–2–1 des barmen : 3 parts de prosecco, 2 de liqueur de fleur de sureau, 1 d’eau gazeuse. Enfin, un écrasement doux fraises–basilic pour parfumer le spritz fleur de sureau façon spritz Hugo, sans bouillie.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer fraises, basilic et citron vert ; couper les fraises en quartiers et les répartir avec quelques feuilles dans deux verres ballon. Technique : Avec un pilon ou le manche d’une cuillère, écraser légèrement fruits et basilic pour les fendre, puis remplir chaque verre de glaçons. Cuisson : Verser dans chaque verre 4 cl de liqueur de sureau, 6 cl de prosecco puis 2 cl d’eau gazeuse, en faisant couler le long de la paroi. Finition : Presser un quartier de citron vert au-dessus de chaque verre, le laisser tomber dans la glace, remuer une fois du bas vers le haut et servir aussitôt, très frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Prosecco, sureau et eau gazeuse suivent l’équilibre italien : structure, parfum, fraîcheur. La glace abondante et le muddling doux préservent goût et vivacité. ✨ Le twist gourmand : Troquer quelques fraises contre des framboises et un zeste de citron vert relève le fruité sans alourdir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verre peu rempli de glace ou basilic broyé façon pesto : le spritz chauffe, se dilue trop et vire à l’amertume.

Variantes à l’italienne : Aperol, limoncello ou version légère

On aime l’Aperol ? Pour deux verres, on remplace la moitié de la liqueur de sureau par 4 cl d’Aperol et on ajoute 2 cl d’eau gazeuse. Sans toucher au ratio 3–2–1, on peut passer au limoncello ou préparer un spritz Hugo sans alcool, sirop de sureau et prosecco désalcoolisé.