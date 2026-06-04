Spritz : les Italiens fuient notre version, voici ce mélange maison en 5 min qu’ils servent vraiment à l’apéro
Entre nos spritz orange fluo et ceux que les Italiens préparent vraiment chez eux, l’écart est plus grand qu’on ne le croit. Leur version maison, légère et florale, tient en quelques gestes clés bien gardés.
Il est 18 h, l’air retombe, les verres attendent sur la table basse. On ouvre une bouteille de soi-disant spritz déjà mélangé, orange fluo, et l’odeur sucrée, un peu chimique, casse aussitôt le charme.
En Italie, la même heure sent le citron vert, le basilic froissé et le prosecco glacé. En cinq minutes, ils montent un spritz italien maison, léger, floral, avec de vrais ingrédients. Et si on adoptait enfin leur version à la maison ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 12 cl de prosecco bien frais
- ✅ 8 cl de liqueur de fleur de sureau + 4 cl d’eau gazeuse
- ✅ 6 à 8 fraises, 8 à 10 feuilles de basilic
- ✅ 1 citron vert, beaucoup de glaçons
Pourquoi notre Spritz n’a rien à voir avec celui des Italiens
En France, la recette spritz italien rime souvent avec Aperol surdosé, trop de sucre et couleur néon. Chez eux, le spritz maison sans Aperol dominateur est courant : plus pâle, plus sec, moins amer. L’important, ce sont les produits frais assemblés à la minute.
Les 3 règles d’or du vrai Spritz italien maison
D’abord, le bon contenant : un grand verre ballon rempli de glace ; plus il y a de glaçons, moins ils fondent. Ensuite, le ratio 3–2–1 des barmen : 3 parts de prosecco, 2 de liqueur de fleur de sureau, 1 d’eau gazeuse. Enfin, un écrasement doux fraises–basilic pour parfumer le spritz fleur de sureau façon spritz Hugo, sans bouillie.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Rincer fraises, basilic et citron vert ; couper les fraises en quartiers et les répartir avec quelques feuilles dans deux verres ballon.
- Technique : Avec un pilon ou le manche d’une cuillère, écraser légèrement fruits et basilic pour les fendre, puis remplir chaque verre de glaçons.
- Cuisson : Verser dans chaque verre 4 cl de liqueur de sureau, 6 cl de prosecco puis 2 cl d’eau gazeuse, en faisant couler le long de la paroi.
- Finition : Presser un quartier de citron vert au-dessus de chaque verre, le laisser tomber dans la glace, remuer une fois du bas vers le haut et servir aussitôt, très frais.
Variantes à l’italienne : Aperol, limoncello ou version légère
On aime l’Aperol ? Pour deux verres, on remplace la moitié de la liqueur de sureau par 4 cl d’Aperol et on ajoute 2 cl d’eau gazeuse. Sans toucher au ratio 3–2–1, on peut passer au limoncello ou préparer un spritz Hugo sans alcool, sirop de sureau et prosecco désalcoolisé.
Sources
En bref
- 🍹 En Italie, à l’heure de l’apéro, le spritz italien maison mis à l’honneur remplace les prémix orange fluo trop sucrés servis en France.
- 🥂 La recette spritz italien détaille le ratio 3–2–1, le verre ballon glacé et un muddling délicat fraise–basilic pour un spritz fleur de sureau.
- 🌿 Variantes de spritz maison sans Aperol, version limoncello ou spritz Hugo sans alcool prolongent l’esprit italien avec quelques ajustements encore à tester.
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