Spritz : les Italiens ne boivent jamais celui servi en France, voici la version maison qu’ils font en 5 min

En Italie, personne ne trinque avec un spritz orange fluo sorti d’une bouteille. Leur spritz italien maison, minute, floral et glacé change complètement l’aperitivo.

En fin de journée, le verre orange fluo posé sur la table promet l’Italie… mais au nez, c’est surtout le sucre et l’alcool qui dominent. La gorgée est lourde, un peu chimique, loin du rafraîchissement fin qu’on espérait.

Pourtant, de l’autre côté des Alpes, personne ne sert ce type de Spritz pré-mélangé aux invités. Chez eux, l’aperitivo rime avec gestes rapides et produits bruts : un pétillant bien frais, une liqueur de fleur, quelques fruits écrasés, beaucoup de glace, pour un spritz italien maison léger et désaltérant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 cl de Prosecco bien frais

✅ 6 cl de liqueur de fleur de sureau + 4 cl d’eau pétillante

✅ 4 fraises mûres + 8 à 10 feuilles de basilic frais

✅ 2 quartiers de citron vert bio et beaucoup de glaçons

Pourquoi les Italiens boudent le Spritz en bouteille

Dans beaucoup de verres servis en terrasse, le Spritz ressemble surtout à une limonade orange, chargée d’Aperol, de sucre et de glaçons fondus. En Italie, on évite ces versions standardisées ; à la maison, on privilégie un mélange simple, moins amer et moins chimique, monté minute avec du prosecco, une liqueur florale et des produits frais.

Les 3 règles d’or d’un vrai Spritz italien maison

Première règle ; tout doit être très froid. Verre à vin, prosecco, eau pétillante et liqueur de sureau sortent du réfrigérateur, puis on remplit les verres de glaçons presque à ras bord pour garder le spritz italien maison bien vif.

Deuxième et troisième règles ; on parfume avec des fraises et du basilic juste écrasés, puis on verse prosecco et eau pétillante en dernier, en remuant à peine. Les arômes se diffusent sans morceaux gênants, les bulles restent fines et le cocktail garde son équilibre sucre-acidité.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Dans chaque grand verre à vin, déposer 2 fraises coupées en morceaux et 4 à 5 feuilles de basilic. Écraser très légèrement au pilon. Technique : Remplir les verres de glaçons jusqu’aux trois quarts pour refroidir aussitôt la base aromatique. Cuisson : Verser dans chaque verre 3 cl de liqueur de fleur de sureau puis 5 cl de prosecco. Compléter avec environ 2 cl d’eau pétillante. Finition : Presser un quartier de citron vert au-dessus de chaque verre, le laisser tomber dans la glace, mélanger doucement de bas en haut et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Ce spritz italien maison joue sur le froid et la dilution ; sureau, fraise et citron vert équilibrent sucre et acidité. ✨ Le twist gourmand : Envie de plus de fruit ? Laisser les fraises mariner deux minutes dans la liqueur de sureau avant la glace. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À éviter absolument ; réduire tout en purée ou secouer fort après le prosecco, qui perdrait alors ses bulles.

3 variantes ultra-simples pour changer de l’Aperol

Envie de varier ? Garder la même base et remplacer le basilic par de la menthe, la fraise par des framboises, ou revenir à un trait d’Aperol pour une note plus amère.