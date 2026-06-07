Trop chaud pour allumer le four ? Ces tartelettes fraise-citron sans cuisson crousti-fondantes cachent un geste à éviter

Canicule dehors, four éteint : ces tartelettes fraise citron sans cuisson misent sur un fond biscuité croquant et une crème ultra fraîche. Tout se joue sur quelques gestes précis qui font naître le vrai crousti-fondant.

La chaleur tombe à peine, l’air reste lourd et la simple idée d’allumer le four décourage. Pourtant, les fraises du marché embaument déjà la cuisine et appellent un dessert frais, net, croquant.

La solution tient en quelques gestes au froid seulement. Ces tartelettes fraise citron sans cuisson promettent une bouchée fraîche, nette, presque glacée. Reste à maîtriser la texture crousti-fondante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Fond biscuité : 200 g biscuits Petit Beurre, 90 g beurre fondu, 1 pincée de sel.

✅ Crème citron mascarpone : 250 g mascarpone, 120 g sucre glace, zestes + jusqu’à 70 ml de jus (2 citrons), 1 c. à café vanille.

✅ Fraises : 300 g fraises fraîches, 1 c. à soupe miel ou sucre (optionnel).

✅ Options : 2 c. à soupe yaourt grec, quelques feuilles basilic.

Le dessert anti-four : pourquoi ces tartelettes fraise-citron sont parfaites quand il fait chaud

Ces tartelettes fraise citron sans cuisson jouent sur le contraste : un fond biscuité façon cheesecake, une crème citron mascarpone bien fraîche, un sommet de fraises crues. Une seule bouchée, et on a le craquant, le fondant et l’acidulé d’un coup.

Le quatuor biscuits-beurre, mascarpone, citron, fraises fait le reste. Le beurre fondu enrobe les miettes et se fige au froid, le mascarpone supporte bien le jus de citron, et les fraises, ajoutées en montage minute, gardent tout leur jus sans détremper la base.

Étape 1 – Un fond biscuité bien tassé, croquant sans cuisson

Pour un socle qui se tient, le tassage compte autant que les proportions. On mixe biscuits, beurre fondu et sel jusqu’à un sable humide, puis on tasse fort dans 6 moules en formant un léger rebord. Vingt à trente minutes au réfrigérateur, autour de 4 °C, suffisent pour une base ferme et croquante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer biscuits, beurre fondu et sel, tasser dans 6 moules, placer au réfrigérateur. Technique : Fouetter mascarpone, sucre glace et vanille, ajouter zestes et jus de citron petit à petit jusqu’à une crème lisse et épaisse. Cuisson : Aucune ; laisser les tartelettes garnies au frais au moins 1 heure pour que crème et fond se raffermissent. Finition : Rincer, sécher, couper les fraises, éventuellement les sucrer, les poser en montage minute sur la crème, puis servir bien froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min + 1 h au frais 🔍 Le secret de l’expert Le beurre fondu enrobe les miettes, puis se fige au froid : il crée une base dense sans cuisson. Le mascarpone, très gras, reste stable si le citron arrive en filet. Le repos au frais renforce encore le contraste croquant / fondant. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers des Petits Beurre par des spéculoos, ou ajouter un peu de yaourt grec et quelques feuilles de basilic sur les fraises. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser tout le jus de citron d’un coup dans le mascarpone : la crème se relâche et ne reprend plus, même après un long passage au frais.

Étape 4 – Repos au frais, découpe nette et organisation à l’avance

Cette phase de repos est essentielle : au moins 1 heure, 2 si possible. La crème se tient, le fond gagne en croquant. On ajoute les fraises juste avant de servir pour limiter l’eau.

Pour s’organiser, on prépare fonds et crème la veille, au réfrigérateur, puis on monte les tartelettes au dernier moment. Citron vert, framboises ou base moitié spéculoos offrent des variantes sans four, toujours crousti-fondantes.