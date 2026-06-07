Trop chaud pour allumer le four ? Ces tartelettes fraise-citron sans cuisson crousti-fondantes cachent un geste à éviter
Canicule dehors, four éteint : ces tartelettes fraise citron sans cuisson misent sur un fond biscuité croquant et une crème ultra fraîche. Tout se joue sur quelques gestes précis qui font naître le vrai crousti-fondant.
La chaleur tombe à peine, l’air reste lourd et la simple idée d’allumer le four décourage. Pourtant, les fraises du marché embaument déjà la cuisine et appellent un dessert frais, net, croquant.
La solution tient en quelques gestes au froid seulement. Ces tartelettes fraise citron sans cuisson promettent une bouchée fraîche, nette, presque glacée. Reste à maîtriser la texture crousti-fondante.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Fond biscuité : 200 g biscuits Petit Beurre, 90 g beurre fondu, 1 pincée de sel.
- ✅ Crème citron mascarpone : 250 g mascarpone, 120 g sucre glace, zestes + jusqu’à 70 ml de jus (2 citrons), 1 c. à café vanille.
- ✅ Fraises : 300 g fraises fraîches, 1 c. à soupe miel ou sucre (optionnel).
- ✅ Options : 2 c. à soupe yaourt grec, quelques feuilles basilic.
Le dessert anti-four : pourquoi ces tartelettes fraise-citron sont parfaites quand il fait chaud
Ces tartelettes fraise citron sans cuisson jouent sur le contraste : un fond biscuité façon cheesecake, une crème citron mascarpone bien fraîche, un sommet de fraises crues. Une seule bouchée, et on a le craquant, le fondant et l’acidulé d’un coup.
Le quatuor biscuits-beurre, mascarpone, citron, fraises fait le reste. Le beurre fondu enrobe les miettes et se fige au froid, le mascarpone supporte bien le jus de citron, et les fraises, ajoutées en montage minute, gardent tout leur jus sans détremper la base.
Étape 1 – Un fond biscuité bien tassé, croquant sans cuisson
Pour un socle qui se tient, le tassage compte autant que les proportions. On mixe biscuits, beurre fondu et sel jusqu’à un sable humide, puis on tasse fort dans 6 moules en formant un léger rebord. Vingt à trente minutes au réfrigérateur, autour de 4 °C, suffisent pour une base ferme et croquante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer biscuits, beurre fondu et sel, tasser dans 6 moules, placer au réfrigérateur.
- Technique : Fouetter mascarpone, sucre glace et vanille, ajouter zestes et jus de citron petit à petit jusqu’à une crème lisse et épaisse.
- Cuisson : Aucune ; laisser les tartelettes garnies au frais au moins 1 heure pour que crème et fond se raffermissent.
- Finition : Rincer, sécher, couper les fraises, éventuellement les sucrer, les poser en montage minute sur la crème, puis servir bien froid.
Étape 4 – Repos au frais, découpe nette et organisation à l’avance
Cette phase de repos est essentielle : au moins 1 heure, 2 si possible. La crème se tient, le fond gagne en croquant. On ajoute les fraises juste avant de servir pour limiter l’eau.
Pour s’organiser, on prépare fonds et crème la veille, au réfrigérateur, puis on monte les tartelettes au dernier moment. Citron vert, framboises ou base moitié spéculoos offrent des variantes sans four, toujours crousti-fondantes.
En bref
- 🍓 En pleine chaleur, ces tartelettes fraise citron sans cuisson promettent six desserts individuels ultra frais au contraste croquant et fondant.
- 🍋 La recette repose sur un fond biscuité bien tassé, une crème mascarpone citronnée qui se tient, puis un montage minute des fraises juteuses.
- 🥄 Entre tassage, repos au frais et citron ajouté avec tact, quelques détails font toute la différence pour obtenir des tartelettes vraiment crousti-fondantes.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité