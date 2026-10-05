Voici le gratin d'œufs à la hongroise qui réchauffe dès la première bouchée et détrône tous nos plats d'automne

Six œufs, une sauce paprika-crème qui mijote doucement et un gratinage rapide : ce gratin d’œufs à la hongroise s’impose en plat refuge de la saison. Mais un détail de cuisson suffit à le rendre sec ou ultra moelleux…

Dans le four, la surface se boursoufle, le fromage dore et un parfum de paprika chaud envahit la cuisine. Sous la croûte, la sauce tomate-crème frémit à peine, prête à enrober des œufs durs encore moelleux. On est dans ces plats qui rassurent dès qu’on ouvre la porte du four, quand les soirées se rafraîchissent.

Ce gratin d’œufs à la hongroise transforme six œufs durs en plat complet. Une sauce au paprika douce mais présente, un dessus gratiné doré, et surtout une cuisson pensée pour ne jamais dessécher l’intérieur. On suit trois temps simples ; l’enjeu est unique : obtenir un gratin d’œufs réconfortant qui réchauffe dès la première bouchée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs + 1 oignon ou 1 grosse échalote

✅ 30 g de concentré de tomate + 200 g de vin blanc ou bouillon de légumes

✅ 180 g de crème liquide + 1,5 à 2 c. à café de paprika

✅ 120 g de gouda râpé, huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce gratin d’œufs à la hongroise est LE plat refuge de la saison

En semaine, ce gratin d’œufs à la hongroise a tout d’un plat refuge : peu d’ingrédients, pas de geste technique et un coût contenu. Les œufs durs qu’on sert souvent froids se retrouvent ici dans une sauce chaude au paprika, qui en fait un gratin d’œufs d’automne à poser au centre de la table.

La méthode inratable : œufs moelleux, sauce paprika veloutée, gratin doré

La réussite tient à un trio très cadré : œufs à peine durs, sauce tomate-crème au paprika longuement mijotée, et gratinage bref à 180 °C. On cuit d’abord les œufs dix minutes, on laisse la sauce gagner en onctuosité vingt minutes, puis on assemble et on gratine seulement le temps de dorer le fromage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Plonger les 6 œufs dans l’eau bouillante 10 min, refroidir aussitôt, écaler, couper en deux et les serrer dans un plat à gratin. Technique : Faire revenir l’oignon émincé dans l’huile d’olive, ajouter le concentré de tomate puis déglacer avec le vin ou le bouillon. Cuisson : Incorporer la crème, le paprika, sel et poivre, puis mijoter 20 min à feu doux jusqu’à sauce nappante. Finition : Napper les œufs de sauce chaude, couvrir de fromage râpé et gratiner 10 min à 180 °C avant un court repos.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Tout tient dans la gestion des températures. Les œufs ne cuisent que 10 min ; l’eau froide stoppe net la cuisson. La sauce, elle, mijote doucement pour laisser le paprika se diffuser dans la matière grasse et lier tomate, crème et bouillon. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillerée de moutarde douce dans la crème et mixer paprika doux et fumé ; terminer avec beaucoup d’herbes fraîches ciselées au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne dépassez jamais 10 min pour les œufs, ni 10 min de gratinage ; un plat trop large assèche aussitôt la sauce.

Variantes, twists gourmands & idées d’accompagnement

On peut jouer avec la recette sans la dénaturer : paprika doux ou fumé, mélange des deux, gouda, emmental ou comté pour gratiner. Servez ces œufs gratinés à la hongroise avec une salade croquante ; le contraste allège ce gratin d’œufs au paprika.

Sources Top Santé

«Oubliez le gratin dauphinois ce tian de pommes de terre et patates douces est encore plus rassasiant»