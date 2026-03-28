Vos fraises pourrissent en 2 jours ? Ce bain express de 30 s que les producteurs font dès l’achat stoppe net le gâchis

Chaque printemps, les barquettes de fraises s’abîment en deux jours au frigo, laissant un goût amer de gâchis. Producteurs et chefs misent sur un bain express pour les garder fraîches bien plus longtemps.

Vos fraises moisissent en 2 jours ? Ce bain de 30 secondes après l’achat change tout

Dans la cuisine, la barquette vient tout juste d’être ouverte. Parfum sucré, chair brillante, promesse de dessert. On les range au froid, persuadé qu’elles tiendront la semaine. Deux jours plus tard, la moitié des fraises est cotonneuse, piquée de gris, l’autre molle et triste.

Ce scénario se répète chaque printemps, avec à la clé des euros jetés et beaucoup de frustration. Pourtant, les producteurs connaissent une parade d’une simplicité désarmante : un bain de vinaigre blanc ultra rapide juste après l’achat. Trente secondes qui peuvent changer votre façon de conserver les fraises plus longtemps.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de fraises fraîches, non équeutées

✅ 60 ml de vinaigre blanc

✅ 480 ml d’eau froide

✅ 2 grandes feuilles de papier absorbant ou 1 torchon propre

Pourquoi vos fraises pourrissent si vite

Fruit presque sans peau, la fraise offre un terrain rêvé au champignon Botrytis cinerea. Ses spores se glissent partout : dans l’air, sur les cagettes, sur les fruits déjà manipulés et transportés. Au frigo, l’humidité et la condensation créent un microclimat parfait. Une seule fraise contaminée suffit à lancer une réaction en chaîne dans toute la barquette.

Le bain de vinaigre blanc en 30 secondes : mode d’emploi

Pour casser ce cercle, on mise sur un bain de vinaigre blanc pour conserver les fraises plus longtemps. On mélange 1 volume de vinaigre pour 8 volumes d’eau froide, un simple 1 pour 8, puis on y plonge les fruits entiers pendant 30 secondes maximum. Pas plus, sinon l’acide entre dans la chair. On égoutte, on rince abondamment sous un filet d’eau froide, puis vient l’étape clé : le séchage.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : À l’arrivée des courses, trier la barquette, jeter les fraises moisies et réserver les très mûres pour un jus ou un dessert. Technique : Préparer dans un grand saladier le bain 1 volume de vinaigre pour 8 volumes d’eau, puis immerger les fraises 30 secondes. Cuisson : Égoutter dans une passoire, rincer à l’eau froide, puis étaler les fruits sur un torchon sec sans les superposer. Finition : Attendre qu’elles soient parfaitement sèches avant de les ranger dans un plat tapissé de papier absorbant, au frigo.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 s + 10 min 🔍 Le secret de l’expert L’acide acétique du vinaigre abaisse brutalement le pH en surface, affaiblit les spores, puis le séchage et le froid bloquent leur reprise. ✨ Le twist gourmand : Les fraises très mûres partent en jus sucré, servi avec une émulsion vanille légère façon restaurant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais enfermer des fraises encore humides dans une boîte hermétique tassée.

Conserver les fraises plus longtemps : rangement, variantes et anti-gaspi

Une fois sèches, les fraises se gardent jusqu’à une semaine dans un plat peu profond, tapissé de papier absorbant, au tiroir à légumes entre 0 et 4 °C. On espace les fruits pour limiter les contacts. Sans vinaigre, on peut utiliser 1 cuillère à café de bicarbonate de soude par litre d’eau, un peu moins efficace mais très doux. Et la petite caisse de fruits se recycle en panier de rangement épuré.