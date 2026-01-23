-M-, guitar hero

SortiesLa bande originale de Ne le dis à personne sort le 30 octobre (Delabel).Le film sera en salle le 1er novembre.

En attendant, lisez le livre d'Harlan Coben !

-M- avait déjà fait des chansons pour le cinéma, non ?

En effet, Matthieu Chedid a déjà composé des musiques de films. On se rappelle du générique des Triplettes de Belleville ou de celui de Peau d'Ange, le premier film de Vincent Perez. Cette fois-ci, c'est différent puisqu'il a fait toute la bande originale. Sacré chalenge pour ce touche-à-tout créatif !

Ça ressemble à quoi ?

Tout d'abord, il faut savoir que Matthieu a découvert le film tout en jouant de sa guitare ! Ensuite, la majeure partie des morceaux de la B.O. est issue de premières prises. Chez le musicien, cette expérience a permis " d'assouvir un fantasme ", chez le réalisateur, elle aura été " l'une des plus belles rencontres artistiques "... de sa vie !