MySpace vous invite dans son Boudoir

So what ?

Sur MySpace Boudoir les Fashion addicts s'expriment, se réunissent et peuvent tout savoir sur la mode.Au programme : compte-rendus des grands événements mode internationaux, portraits de tous les acteurs de ce milieu, conseils de professionnels, invitations pour des ventes privées, sélection des meilleures boutiques du moment.

So chic !

A propos de sa collaboration avec MySpace, Jean-Charles de Castelbajac a déclaré :"Je suis très fier d'être le parrain de MySpace Boudoir. Cette fenêtre sur le monde de la mode va créer communication, découverte, interactivité et transversalité. Outil ludique et révélateur des talents de demain. Attention : addiction inévitable !!!"