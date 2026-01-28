MySpace vous invite dans son Boudoir

MySpace vous invite dans son BoudoirMis à jour le 28 janvier 2026
Le leader des sites lifestyle vient de lancer MySpace Boudoir, LA nouvelle chaîne mode. Allez-vous devenir accro ?.
PRATIQUE
http://fr.myspace.com/www.myspace.com/lagerfeldconfidentiel
So what ?
Sur MySpace Boudoir les Fashion addicts s'expriment, se réunissent et peuvent tout savoir sur la mode.Au programme : compte-rendus des grands événements mode internationaux, portraits de tous les acteurs de ce milieu, conseils de professionnels, invitations pour des ventes privées, sélection des meilleures boutiques du moment.
So chic !
A propos de sa collaboration avec MySpace, Jean-Charles de Castelbajac a déclaré :"Je suis très fier d'être le parrain de MySpace Boudoir. Cette fenêtre sur le monde de la mode va créer communication, découverte, interactivité et transversalité. Outil ludique et révélateur des talents de demain. Attention : addiction inévitable !!!"