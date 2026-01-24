NOUVEAU CD - Gwen Stefani

The Sweet Escape (Polydor) est disponible depuis le 4 décembre.www.gwenstefani.com (en anglais)

Qu'ont en commun Akon, Pharell Williams, Dave Stewart et Martin Gore de Depeche Mode ? Réponse : leur collaboration sur The Sweet Escape, le dernier Gwen Stefani !

Carrière solo de l'ex-No DoubtJe ne vais pas vous mentir, je préférais ce que Gwen faisait avec No Doubt. Ceci étant dit, il faut bien l'avouer, son premier album solo Love.Angel.Music.Baby - appelez le LAMB, c'est plus branché - n'était pas si mal. Dedans, rappelez-vous, il y avait les tubes : What You Wainting For, Hollaback Girl ou Rich Girl (avec Eve). L.A.M.B. s'est vendu à plus de 7 millions d'albums dans le monde en 2005 !Un succès qui encouragea alors la blonde platine à lancer sa marque de vêtements LAMB, inspirée de l'excentrique sous-culture japonaise des Harajuku Girls.Elle ne rigole pas Gwen Stefani, elle travaille, c'est comme ça." The Sweet Escape "Quant à ce second album solo, c'est du... Gwen Stefani. Il est à l'image de la chanteuse : parfois too much, là je pense surtout à la pochette, mais ça fonctionne. On y trouve des morceaux pop, dont le slow-qui-tue Early Winter ou l'entraînant The Sweet Escape. A côté de cela, il y a des titres beaucoup plus urbains comme le tube Wind It Up, Yummy ou Breakin' Up. Personnellement, j'ai préféré la version live de Wind It Up et le " très fille " The Sweet Escape. Gwen, elle, confie sur son site qu'elle adore : 4 In The Morning. Une chose est sûre, ce disque va réconcilier les adoratrices de hip hop d'une part et de pop internationale d'autre part. Quant aux fans de No Doubt, pas de panique, il se pourrait que Gwen travaille à nouveau avec son ancien groupe.

Une petite devinette

Un petit challenge avant de terminer : saurez-vous découvrir sur quel morceau Martin Gore (ndlr : de Depeche Mode) est intervenu. Si vous connaissez votre Depeche Mode sur le bout des doigts, ce sera hyper facile. Nous attendons vos réponses et commentaires !