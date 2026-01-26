Nouvelle Série TV - Bones

Pour patienter, d'ici la diffusion de Bones sur M6 :www.fox.com/bones (en anglais)www.bones-online.com (en français)

A propos de Kathy Reichs :www.kathyreichs.com http://www.laffont.fr/cgi-bin/espace_auteur.asp?code=19

Nous y sommes. Chères lectrices, je vous présente Bones. Bones, je vous présente nos lectrices. Installez-vous, je vais nous chercher un petit quelque chose à boire et de quoi grignoter. Je vous laisse faire connaissance en attendant.

Lectrices : Enchantées, Bones, il paraît que vous êtes nouvelle dans le coin ?Bones : Ravie de vous rencontrer. C'est vrai, j'arrive tout juste en France. C'est M6 qui m'a fait venir. Le courant est tellement bien passé lors de notre première rencontre, que la chaîne a décidé de me donner un créneau afin que je vous raconte mon histoire.L : Justement, parlez-nous un peu de vous...B : Je suis une série télé américaine plutôt appréciée dans mon pays. Plus de 9 millions de personnes ont suivi la première " saison " de mes aventures m'ont soutenu lors de ma première année de diffusion sur la Fox.L : Vous êtes une star, alors !B : Restons modestes. Disons plutôt que les gens ont pris le temps de me connaître.L : Vous parliez d'une histoire tout à l'heure, quelle est-elle ?B : Mon héroïne le docteur Temperance Brennan (interprété par Emily Deschanel) est à la fois anthropologue médico-légale et romancière. Le FBI fait souvent appel a elle pour résoudre des affaires criminelles lorsque les méthode d'identification des corps ne donnent rien. Temperance travaille avec l'agent spécial Seeley Booth (joué par David Boreanaz) qui se méfie beaucoup de la science. Il marche à l'instinct. Vous voyez ?L : Ca a l'air passionnant !

Je vois que vous avez fait connaissance. Bones, leur as-tu dit que ta mère n'est autre que la romancière Kathy Reichs qui se trouve être une véritable anthropologue judiciaire ?

B : Voilà qui est chose faite ! En fait, Kathy travaille à Montréal et à Charlotte, en Caroline du Nord. C'est elle qui a créé le personnage de Temperance. Je crois que chez vous ses livres sont édités chez Robert Laffont. Pardon mais j'ai un rendez-vous, il va falloir que je vous abandonne.L : Déjà ? Dommage. Avant de nous quitter, pourriez-vous nous dévoiler un scoop sur vous ?B : Etant donné que nous sommes entre nous, je peux vous avouer que David Duchovny (Fox Mulder de X-Files) va réaliser un épisode de ma deuxième saison. A bientôt sur M6 les filles !L : Ok, prend bien soin de toi. Ciao.C'est vrai qu'elle est sympa cette " Bones ". Non ?

Annaick F.