Pratique

Date de sortie : 8 décembre 2006, en même temps de la console WiiFormats disponibles : Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, Playstation 2, PC DVD.Prix : 60 euros (pour la Wii)Plus de détails : http://raymanzone.fr.ubi.com

Le petit bonhomme d'Ubisoft fait son retour dans un nouveau jeu : Rayman contre les lapins crétins. Avec plus de 10 ans au compteur, Rayman est toujours en forme. Et vous ?

Hors d'oeuvre :

Avant de vous raconter la nouvelle histoire de Rayman, je vous recommande de faire un peu de musculation de bras. Ca pourrait vous servir. L'intrigue, la voici. Par une belle journée, Rayman et trois petits Globox s'offrent un pique-nique, tranquille sur l'herbe. Quand soudain, ses trois copains bleus sont aspirés par quelque chose sous terre. Apparaissent alors à leur place trois lapins blancs inexpressifs. Ce sont eux, les lapins crétins. Rayman tente de communiquer lorsqu'il est attrapé par un " lapin-frankenstein-mutant " géant tout noir et pas très gentil. Le jeu va commencer, vous êtes jeté dans une arène. Dans les gradins, tout autour de vous, des millions de lapins blancs surexcités vous crient dessus. Il va falloir assurer !

Le test sur la Wii :

Deux modes de jeux sont disponibles : Histoire et Score. Le second mode, où l'on peut jouer à plusieurs, est débloqué au fur et à mesure de l'avancement du mode histoire. Il faut donc jouer en solo dans le mode histoire, pour commencer. Dommage, même s'il est toujours possible de passer les commandes à un autre joueur. Depuis l'arène, vous avez le choix entre quatre épreuves. Il faudra en remporter trois pour pouvoir aller plus loin. Au programme 75 mini-jeux marrants et originaux, dont le lancé de vache, du dégommage de lapins au pistolet-ventouse, des courses à dos de créatures bizarres, de la danse et j'en passe. A chaque étape, il faut agiter la Wiimote (1) et le Nunchuk (joystick) de la Wii. D'où l'intérêt de muscler ses petits bras, avant ! Personnellement, je me suis découvert une passion pour les jeux de danse. Le principe et simple : secouer les commandes en rythme sur la musique de Pulp Fiction ou du " Girls Just Wanna Have Fun " de Cindy Lauper, version lapins crétins. Vraiment excellent. Autre détail sympa : Rayman peut changer de vêtements (disco, mémé ou rappeur) au cours du jeu ! Bref. Même si le scénario et certains mini-jeux sont simplistes, l'humour est omniprésent. Un conseil pour bien en profiter, jouez avec quelqu'un à côté de vous. En plus ça permet de se reposer après un gros " moulinage de bras ".

La conclusion :Au départ, je pensais que cette nouvelle aventure de Rayman alternait ces fameux mini-jeux et une véritable histoire avec jeu de plate-forme. Ce n'est pas le cas. Un peu déçue au début, je suis finalement bien rentrée dans le " délire " des concepteurs. L'avantage selon moi est de pouvoir y jouer un peu et d'y revenir ensuite, contrairement à un jeu sous forme de quête, plus prenant. Que dire de plus si ce n'est que les lapins sont super drôles et que l'on se croirait dans un cartoon des plus déjantés. Si je fais l'impasse sur les courbatures, l'expérience était donc agréable.

A noter :Les versions de Rayman sur consoles portables proposent deux jeux de plate-forme de la plus pure tradition. Celle de la Game Boy Advance est adaptée au plus petits. Quant à celle de la DS, elle ne sera pas disponible avant début 2007.

(1) Vous ne comprenez pas ce terme, les explications pour la wiimote, c'est par ici !

Annaïck F.