Robbie Williams - Rudebox

Rudebox est dans les bacs depuis le 23 octobre (Capitol Records / EMI)Le site en anglais :www.rudebox74.com

L'écoute

Dans sa boîte, Robbie a déposé beaucoup d'electro, de hip hop et de dance. L'ensemble sonne très 80's voir 90's. A la première écoute, il vaut mieux ne pas s'attendre à retrouver la pop de Feel, Let me Entertain You ou Trippin'. La grosse surprise pour moi, était surtout d'entendre Robbie rapper, même si je savais qu'il aimait la musique hip hop. Autre élément perturbant, le playboy arbore désormais fièrement une panoplie Streetwear. Pourquoi pas. Que les fans se rassurent, l'ensemble n'est pas si mal, avec ses chansons cool ou punchy.

Quand Robbie en parle

Que les choses soient claires : " jusqu'à ce disque, je n'ai fait que m'échauffer, explique Robbie Williams. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la bonne direction. C'était ça où je mettais la clef sous la porte. Je ne pouvais pas continuer ainsi.Maintenant, j'ai envie de faire encore plus de musique. J'adore ce qu'il y a sur ce disque, Rudebox, c'est une de mes chansons préférées. J'ai hâte de voir ce qui va se passer quand tout ça va sortir. "

Les bonnes surprises

Sa reprise de King of The Bongo de Manu Chao, sa collaboration avec les Pet Shop Boys sur quelques morceaux et la présence de Lily Allen dans les coeurs de Keep On.

Annaïck F.