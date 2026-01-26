20 idées cadeaux à découvrir d'urgence !

Le Noël de la branchée

- Le CD top glam-chic-branchouille :Paris Dernière 5 par Béatrice Ardisson- La dernière née des consoles : la WII - Parce qu'elle est rose : Nintendo DS lite Rose - Un fleur qui diffuse de la musique : Mi Flower

Le Noël de la cocooning

- Le Livre brico déco sexy : Sos maison - Le Livre gourmand : Cake show - Le DVD Top chaleureux : Anais- Dans ta face - Le CD Top charentaises : Georges brassens

Le Noël de la romantique

- Le Livre passionné : L'amour Fou - Le week-end romance : l'hotel igloo - Le Livre émotion : L'élégance du hérisson - Le CD top crooner : Jamie cullum

Le Noël de La Fashion beauty

- Des papouilles top classes : un soin au Centre thai - L'accessoire top fashion : le Gloss liprazzi - La détente assurée : une journée aux bains du marais - Le relooking zen : une nouvelle coupe à la nouvelle athènes

Le Noël de la pop girl

- Le DVD décalé et très frais : OSS 117 avec jean Dujardin - Le CD qui donne la pêche : The sweet escape - Gwen stefani - Le livre Pop art : 2 bleu - Le DVD rigolo : Age de glace 2 - Le jeu vidéo qui décoiffe : Guitar Hero 2