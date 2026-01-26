20 idées cadeaux à découvrir d'urgence !Mis à jour le 26 janvier 2026
Le Noël de la branchée
- Le CD top glam-chic-branchouille :Paris Dernière 5 par Béatrice Ardisson- La dernière née des consoles : la WII - Parce qu'elle est rose : Nintendo DS lite Rose - Un fleur qui diffuse de la musique : Mi Flower
Le Noël de la cocooning
- Le Livre brico déco sexy : Sos maison - Le Livre gourmand : Cake show - Le DVD Top chaleureux : Anais- Dans ta face - Le CD Top charentaises : Georges brassens
Le Noël de la romantique
- Le Livre passionné : L'amour Fou - Le week-end romance : l'hotel igloo - Le Livre émotion : L'élégance du hérisson - Le CD top crooner : Jamie cullum
Le Noël de La Fashion beauty
- Des papouilles top classes : un soin au Centre thai - L'accessoire top fashion : le Gloss liprazzi - La détente assurée : une journée aux bains du marais - Le relooking zen : une nouvelle coupe à la nouvelle athènes
Le Noël de la pop girl
- Le DVD décalé et très frais : OSS 117 avec jean Dujardin - Le CD qui donne la pêche : The sweet escape - Gwen stefani - Le livre Pop art : 2 bleu - Le DVD rigolo : Age de glace 2 - Le jeu vidéo qui décoiffe : Guitar Hero 2