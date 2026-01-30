Aphrodisiaques à offrir ou se faire offrir...

Pour Elle

Vamp Attitude : Un coffret coquin de make-up pour sortir le grand jeu avec son lien en cuir (à chacune d'imaginer la suite...) et son loup offert.Kit Attache-moi, Galerie Noemie, 29,90 euros. Galeries Lafayette et sur www.galerie-noemie.com

Chicissime : Pour tout achat d'une edt ou edp Nina Ricci, un coffret offert comprenant une miniature et un porte-monnaie raffiné au ton de la fragrance choisie.

Sensualité extrême : un flacon bijou aux formes toutes douces pour ce talisman de l'amour à emporter partout !Etoile Séduisante Angel, Thierry Mugler, edp 15 ml, 25 euros. En édition limitée.

Passion, passion : Avec le bouquet Amor Amor, magnifique brassée de roses rouges.Une association Cacharel et Interflora.Bouquet Amor Amor, 25 euros dans tous les points de vente Interflora.

Cupidon en live : Un petit coussin délicieusement parfumé qui délivre les mots doux que votre chéri aura enregistré grâce à son mini-recorder intégré.Doudou à mots doux parfumés, offert pour l'achat d'un parfum Kenzo Amour, Flower ou l'Eau.

Pour Lui Verrouiller son coeur : un coffret ludique délivrant un vrai message de séduction pour cet oriental frais et épicé.Coffret Armani Code, Giorgio Armani, edt 50 ml, miniature et cadenas, 55 euros.

Collector : un packaging revisité pour célébrer l'amour dans toute son élégance, avec cette étreinte passionnée.L'Instant de Guerlain pour Homme, Love Story, édition St-Valentin 2007, vapo 75ml, 48 euros.

Sur la même longueur d'ondes : parce que vous vibrez sur le même tempo, offrez-lui ce coffret contentant un flacon métallisé et 2 étuis I-Pod !Coffret Emporio Armani Classics, Giorgio Armani, 50 euros.

Parce qu'il aime les excès : une fragrance chaude, passionnée et sensuelle dans un flacon "Zippo"; viril et son gel douche parfumé.Coffret XS pour Homme, Paco Rabanne, edt vapo 50 ml + gel douche 100 ml, 42 euros.

Amour au carré : un parfum unisexe aux effluves d'ambre, musc et vanille, pour aimanter les corps et ne faire plus qu'un...Gaultier Puissance 2, edp 2 x 20 ml, 53 euros.

Delphine Planchon