Applique murale : cette technique pour la fixer sans percer ni salir le mur, à connaître avant de sortir la perceuse

Une pièce un peu sombre, un fauteuil confortable, une tasse de thé… et ce mur nu qui manque cruellement de lumière. L’idée d’y installer une belle applique murale fait envie, jusqu’au moment où surgissent la perceuse, la poussière et la peur de tomber sur un câble électrique ou de laisser des trous impossibles à rattraper.

Pourtant, il existe une façon de fixer une applique murale sans percer, sans salir le mur et sans sortir un arsenal de bricolage. Colle polymère moderne, cache‑câble discret et, si besoin, modèle rechargeable : tout se joue dans quelques gestes simples, mais très précis.

Pourquoi choisir une applique murale sans perçage chez soi

Quand on est locataire ou que les murs sont en placo fragile ou en carrelage, percer peut vite tourner au casse‑tête, voire coûter une partie de la caution. Une petite applique d’environ 100 lumens crée une lumière d’ambiance idéale pour un couloir, une tête de lit ou un coin lecture, sans remplacer le plafonnier. Comme le résume le site MCETV : "Une applique sans percer permet d’éclairer sans contrainte ni trace durable."

On peut choisir une applique filaire classique, collée au mur et raccordée à une prise via un cordon caché dans une goulotte, ou une version rechargeable sans fil. Des enseignes comme Action proposent ainsi des modèles muraux légers, de 18 à 25 cm de diamètre, autour de 6,95 € à 8,95 €, qui se fixent sans perçage sur un mur propre puis se rechargent régulièrement.

Le matériel minimal pour une pose propre et élégante

Bonne nouvelle, la liste est courte. Pour installer une applique murale sans percer, il suffit de prévoir :

une applique avec socle plat,

une colle polymère hybride type "High Tack" pour objets lourds,

type "High Tack" pour objets lourds, un chiffon et un peu d’alcool ménager,

un crayon et un niveau (ou une application niveau),

du ruban de masquage de peintre,

une goulotte adhésive fine à peindre pour cacher le câble.

Avant tout, le mur doit être impeccable. On dépoussière, on dégraisse légèrement à l’alcool, puis on vérifie que peinture ou papier peint adhèrent bien. Un bout d’adhésif arraché franchement ne doit pas emporter le revêtement. On marque ensuite au crayon la hauteur : à hauteur des yeux pour un couloir, un peu au-dessus de la table de chevet pour une lampe de lecture.

Coller l’applique et faire disparaître le fil comme un pro

Au dos de la platine, on dépose la colle en cordons ondulés ou en gros points espacés, sans aller jusqu’aux bords pour éviter les bavures. L’applique est ensuite présentée sur les repères, puis légèrement glissée ou pivotée pour écraser les cordons et créer cet effet ventouse qui assure la tenue. Pour que rien ne glisse pendant les premières 24 heures de séchage, quelques bandes de ruban de masquage tirées du mur vers l’applique jouent le rôle de mains invisibles.

Reste le câble. On trace au niveau une ligne parfaitement verticale de l’applique jusqu’à la plinthe, puis horizontale jusqu’à la prise. La goulotte adhésive, coupée à la bonne longueur, se colle sur ce tracé ; le fil passe dedans, la goulotte se referme, puis on la peint de la couleur du mur. Le jour où l’on déménage, un fil de pêche glissé derrière le socle permet de "scier" la colle, on enlève les résidus et une petite retouche peinture suffit pour retrouver un mur comme neuf.