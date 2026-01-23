Au secours, je ne jette rien !

LE CONSEIL DE LA PSYCHOTHERAPEUTEAlors, hop ! On fait le vide, on profite d'un déménagement, d'un nettoyage de printemps, pour laisser le passé derrière soi, vider les vieux tiroirs rarement ouverts ! On se sentira plus léger après cela, on aura fait de la place pour de nouvelles choses, de nouveaux objets...et de nouveaux souvenirs !!

Qui ne connaît pas dans son entourage une personne frappée du syndrome de " l'écureuil " ?

Allez, soyons honnête, on a toutes, bien cachée quelque part, une boîte à souvenirs, une vieille boîte à chaussures remplie d'anciennes photos ou de petits objets auxquels nous sommes attaché sentimentalement !

Ce qui devient pathologique, c'est lorsque l'on décide de TOUT garder !!

De vieux catalogues IKEA classés par années, des fils électriques, dont on ne se souvient même plus avec quel appareil ils vont ; des centaines d'échantillons de crèmes de jour, de nuit, et autres anti-rides, des chaussettes dépareillées, parce qu'on garde l'espoir de remettre la main sur sa soeur jumelle !Bref, des tas d'objets dont on sait au fond de nous qu'ils ne nous serviront plus mais dont on peine à se débarrasser ! Alors, qu'est-ce que cela cache ?

Certains diront que c'est la peur de manquer qui nous anime, que tout ce qu'on a devant nous pourrait un jour servir à nouveau, d'autres, que c'est de faire le deuil de moments associés à ces objets, d'émotions ressenties, de notre passé, qui est difficile.C'est tout cela à la fois... ! Et puis cela nous renvoie inconsciemment à nous-même, à l'image de notre vie, de notre vieillesse : que feront de nous les autres si un jour on ne sert plus à personne... ? Se débarrasseront-ils de nous sans un remords...?

De la même façon qu'il est inutile de se laisser envahir par de telles idées " parasites ", car elles nous prennent beaucoup d'énergie, il ne faut pas que notre espace vital soit envahi par des objets devenus obsolètes !