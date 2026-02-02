AUTOMNE- HIVER 2007-08 / FEMME/ NEW-YORK / DÉFILÉ MARC JACOBS
Incontestablement Marc Jacobs est un pilier de la mode américaine. Chaque collection est attendue avec impatience et a des influences et répercussions immédiates sur tout le milieu de la mode. Comme chaque saison, le créateur a investit l'espace du New York State Armory : un décor grandiose à l'immense rideau rouge qui s'ouvre sur un décor de colonnes et de grandes portes. Toutes les mannequins apparaissent chapeautées (capelines ou cloches). Les jupes à mi-mollets ou plus longues donnent le ton haute bourgeoisie du défilé, notamment la jupe plissée en cuir. Les tuniques et robes en alpaga marine réchauffent l'atmosphèreâŠ Pour le soir, des minis en satin ou velours noir et quelques touches de couleurs. Une collection plutôt épurée, très St LaurentâŠ ITV Marc Jacobs.
Musique : défilé