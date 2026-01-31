Automne-Hiver 2007-08 / Homme / Milan / Défilé Calvin Klein

Minimaliste et élégante. La collection automne hiver 2007-2008 de Calvin Klein reste fidèle aux origines de la marque. Le gris règne en maître sur une très grande partie du défilé. La collection mêle style chic et casual. Les costumes sont classiques et bien coupés, ils se mélangent à des parkas en cuir ou en vinyle molletonné jaune fluo donnant à ces messieurs un petit air dÒhomme robot tout droit sorti dÒune série de science-fiction. Musique : défilé