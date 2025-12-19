Castorama : ce petit outil à moins de 6 € met fin au bricolage galère avec des planches qui glissent partout

Une planche qui glisse, une étagère qui penche, deux mains occupées à tout rattraper… Le bricolage maison tourne vite au numéro d’équilibriste quand les pièces refusent de rester en place. Beaucoup finissent par renoncer à des projets simples, faute d’outil adapté pour maintenir correctement les éléments pendant le collage ou le vissage.

Derrière ce casse-tête se cache souvent la même cause : l’absence de bon système de serrage. Or un serre-joint une main pas cher suffit souvent à transformer l’expérience. Chez Castorama, un modèle en particulier attire l’œil : le serre-joint 1 main 150 x 40 mm Castorama affiché à 4,99 €, soit bien moins de 6 €, et pensé justement pour ces assemblages du quotidien.

Pourquoi un serre-joint une main change vos bricolages

Un serre-joint sert à maintenir fermement deux pièces le temps de les façonner, de les coller ou de les visser. Castorama rappelle que ce type d’outil s’utilise en menuiserie, charpente, fabrication de meubles ou encore soudure, avec une immobilisation totale de la pièce à travailler. Sans lui, les pièces bougent, la colle coule, le perçage dévie, et l’on accumule les ratés.

Dans la famille des serre-joints, les modèles à une main occupent une place à part. Ils sont prévus pour les travaux de maintien et d’encollage de pièces en bois, avec une force de serrage qui va d’environ 25 à 120 kg selon les références. Les serre-joints à vis montent, eux, jusqu’à 250 kg, ceux à pompe jusqu’à 300 kg, quand les modèles de maçon en acier sont conçus pour le coffrage et le béton. Pour le bricolage courant à la maison, le format une main reste le plus simple à utiliser.

Le serre-joint 1 main 150 x 40 mm Castorama : petit prix, vraies idées

Vendu 4,99 € chez Castorama, ce serre-joint 1 main 150 x 40 mm porte la mention "1er prix". Il offre une puissance de serrage de 25 kg, une ouverture maximale de 150 mm et une profondeur de gorge de 35 mm. Le tout avec une structure en acier légère (environ 0,08 kg) qui se manipule sans fatigue. Ce niveau de serrage convient aux tâches de maintien ou d’encollage de pièces en bois décrites par l’enseigne, pour des assemblages légers et précis.

Ses atouts ne s’arrêtent pas là. Ce serre-joint une main Castorama se transforme sans outil en écarteur grâce à une pince à libération rapide. Les patins à face pleine répartissent la pression de façon homogène, tandis qu’une mâchoire à rembourrage doux limite les risques de marquer les matériaux. La mâchoire pivotante à verrouillage s’adapte aux surfaces irrégulières, pratique sur une planche légèrement gondolée ou un meuble de récupération.

Quand ce 1er prix suffit, et quand viser plus costaud

Pour les petits projets d’intérieur – collage de pièces de bois, maintien d’un panneau pendant le vissage, assemblage de décoration ou réparation de meuble léger – ce serre-joint 1 main 150 x 40 mm fait le travail, avec un budget minimal. Les guides de Castorama et Leroy Merlin rappellent que les serre-joints à une main servent au maintien rapide, alors que les versions à vis ou à pompe, beaucoup plus puissantes (jusqu’à 250 ou 300 kg, voire 1 200 kg pour certains modèles dormants), prennent le relais pour les collages structurels, la charpente ou les assemblages très sollicités.

Pour s’y retrouver sans se tromper, quelques critères ressortent des fiches et guides spécialisés :