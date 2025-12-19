Ce duo déco à moins de 15 € chez Action sublime votre table de Noël sans vous ruiner, mais pas longtemps

Chaque année, à l’approche du réveillon, la même angoisse revient : comment dresser une table qui en jette sans faire exploser la carte bancaire ? Entre le menu, les cadeaux et les déplacements en famille, la décoration passe souvent en dernier, voire à la trappe. Beaucoup restent convaincus qu’une table digne d’un grand restaurant suppose linge de maison haut de gamme et vaisselle hors de prix.

Et pourtant, une belle table de Noël peut rester très accessible quand on sait où chiner. L’enseigne de hard-discount Action s’est fait une place de choix chez les fans de déco pour ses trouvailles saisonnières à petit prix. En décembre, ses rayons se couvrent de rouge, de blanc et de doré, avec des nappes, assiettes et accessoires pensés pour les petits budgets. La surprise, c’est ce que permet ce duo star.

Nappe de Noël Action : la base chic à 10,95 €

Pour une table de Noël Action réussie, tout commence avec la nappe de Noël Action mise en avant cette saison. Elle mesure 140 x 240 cm, assez grande pour une table familiale, et affiche de jolis motifs de Noël sur un tissu en coton lavable. En un geste, le salon prend des airs de fête et le repas gagne une vraie cohérence visuelle, sans avoir à changer tout le reste de la décoration.

Affichée à seulement 10,95 €, cette nappe se trouve en magasin selon les points de vente et dans la limite des stocks. Son intérêt tient aussi au fait qu’elle se réutilise facilement, bien au delà du 24 décembre. On peut la combiner avec des serviettes unies, un simple chemin de table ou quelques décorations déjà présentes à la maison et obtenir, pour moins de quinze euros de textile, un décor de réveillon très travaillé.

Assiettes de Noël Action : moins de 3 € pour l’effet resto

Une fois la base posée, la vaisselle fait monter le niveau. Les nouvelles assiettes de Noël Action misent sur un design esprit artisanal, avec plusieurs coloris au choix : blanc effet glacé, brun, bleu ou rose. Leur diamètre de 21 cm les rend parfaites pour le dessert, qu’il s’agisse d’une bûche glacée ou de quelques macarons. Elles passent au micro-ondes et au lave-vaisselle, ce qui simplifie nettement l’après-repas.

Leur prix reste sous la barre des 3 € pièce, ce qui en fait un des coups de coeur de cette fin d’année chez Action. Même en prenant un service complet pour toute la famille, la note demeure raisonnable par rapport à l’effet visuel obtenu. Ces assiettes s’accordent aussi bien avec la nappe imprimée que avec d’autres services de Noël, à motif sapin ou même en carton pour un buffet plus décontracté.

Idées de table de Noël Action pas chère avec ces bons plans

Pour composer une table de Noël pas chère et une déco de table de Noël Action vraiment mémorable, l’idée consiste à mixer ces achats Action et ce que l’on a déjà sous la main. On étale la nappe de Noël, on dispose les assiettes colorées, puis on complète avec quelques détails quasiment gratuits : branches de sapin récupérées, pommes de pin, bougies déjà présentes à la maison. Quelques gestes suffisent pour transformer la table en véritable scène de réveillon.

Avec cette base, chacun peut décliner sa table de Noël Action : ambiance rouge et or très traditionnelle, esprit nordique tout en blanc et bois, ou version plus minimaliste avec une touche de bleu ou de rose. En misant sur la nappe à 10,95 € et des assiettes à moins de 3 €, beaucoup parviennent à une table digne d’un grand restaurant pour moins de 15 €. Reste à garder en tête que ces références sont proposées en quantités limitées et partent vite, surtout à l’approche de Noël.