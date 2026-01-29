Ce meuble IKEA que vous croyez inutile peut devenir le refuge préféré de votre chat en quelques minutes cet hiver

Quand la grisaille s’installe et que le thermomètre chute, les chats se transforment en chasseurs de chaleur. Ils squattent le linge propre, le plaid du canapé, voire le clavier d’ordinateur, pendant que le salon se remplit d’arbres à chat encombrants et de paniers en plastique pas vraiment jolis.

En ce mois de janvier 2026 où le besoin de cocooning se fait viscéral, beaucoup hésitent à racheter un accessoire coûteux. La bonne surprise, c’est qu’un simple meuble IKEA jugé inutile peut devenir un refuge discret, chaleureux et très déco pour votre félin. Le tout sans sortir une perceuse.

Pourquoi ce meuble IKEA pour chat change tout pour votre félin

Dès que le vent glacial souffle, les chats cherchent un endroit clos, chaud et légèrement en hauteur pour dormir en sécurité tout en gardant un œil sur la pièce. Ce besoin de "dormir" et de "se cacher" est tel qu’IKEA a lancé, depuis le début du mois d’avril 2024, une collection de 21 produits pour animaux de compagnie, imaginée avec des vétérinaires autour de quatre activités : manger, dormir, jouer et se cacher.

L’astuce dont il est question ici recrée ce cocon sans ajouter un objet de plus au sol. On reste dans l’esprit slow déco : dire non à la fast furniture, utiliser ce que l’on possède déjà et offrir au chat un nid douillet qui s’intègre parfaitement au salon, au lieu d’un panier posé au milieu du passage.

KALLAX, EKET : l’étagère IKEA inutile qui devient refuge design

Les cubes de rangement KALLAX ou les modules muraux EKET sont presque universellement présents dans les intérieurs. Leur format offre des dimensions parfaites pour un chat d’intérieur. Autre atout, le bois ou l’aggloméré dense retient mieux la chaleur de son corps qu’un panier ouvert posé au sol. Pour le confort, il suffit de surélever le meuble de quelques centimètres avec des pieds ou des roulettes IKEA : on évite ainsi les courants d’air froid au niveau du parquet.

Côté style, ces étagères se fondent dans tous les décors, du scandinave au japandi. Pour éviter l’effet "bloc blanc" un peu glacial, une finition chêne blanchi ou noyer réchauffe visuellement la pièce. Toute la magie vient ensuite du camouflage : une simple boîte en feutrine glissée dans un cube, percée d’une ouverture ronde, transforme l’espace en cachette secrète. De l’extérieur, on ne voit qu’un casier de rangement soigné.

Tutoriel express : transformer votre étagère IKEA en paradis pour chat

Pas besoin d’être bricoleur. Choisissez une boîte en feutrine adaptée au casier et tracez sur la face avant un cercle d’environ 18 à 20 cm de diamètre, puis découpez prudemment au cutter. C’est la taille idéale pour que le chat se faufile tout en se sentant protégé. À l’intérieur, on joue la carte des textiles cocooning inspirés des canapés habillés de bouclette et de velours :

au fond, une couche isolante, type morceau de tapis de yoga ou plaque de liège découpée au format du cube ;

ou plaque de liège découpée au format du cube ; par-dessus, un coussin bien moelleux en fausse fourrure épaisse ou en bouclette ;

épaisse ou en ; en option, un vieux pull en laine qui porte votre odeur pour le rassurer pendant vos absences.

Replacez ensuite le cube dans le meuble. Vu du salon, le panier en plastique a disparu, remplacé par une bibliothèque ou un meuble TV parfaitement ordonné. Votre chat, lui, profite d’un abri chaud, isolé du bruit et des courants d’air. Quelques livres et une plante verte non toxique sur les étagères voisines suffisent pour compléter cette slow decoration où le beau et l’utile cohabitent, au bénéfice de toute la famille… et surtout de votre félin.