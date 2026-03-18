Pelouse envahie de mousse : ce sac à 44 € chez Truffaut promet de la sauver en une seule application

Au sortir de l’hiver, de nombreux jardiniers voient leur pelouse étouffée par la mousse. Ce sac SOLABIOL à 44,99 € chez Truffaut promet un retournement rapide, à condition de suivre un protocole précis.

Au sortir de l’hiver, beaucoup découvrent une pelouse envahie de mousse à la place d’un gazon bien vert. Le sol paraît spongieux, l’herbe s’étouffe, et chaque tonte donne un résultat plus triste que la fois d’avant. La mousse n’est pas qu’un défaut de décor, elle finit par prendre la place de l’herbe.

Chez Truffaut, un sac SOLABIOL Engrais gazon anti-mousse 14 kg, affiché à 44,99 € au lieu de 53,99 €, promet de régler le problème en une seule application, en combinant traitement anti-mousse et engrais. Pour que cette promesse tienne dans votre jardin, quelques réflexes changent tout.

Pelouse envahie de mousse : d’où vient le problème au juste ?

La mousse profite d’un gazon affaibli : trop d’humidité, manque de lumière, sol compacté ou acide, pelouse peu nourrie. Tonte trop rase et passages répétés créent aussi des zones dégarnies où elle s’installe, puis elle asphyxie les brins d’herbe restants. Elle révèle donc un terrain qui a besoin d’air et de nourriture.

Un test rapide aide à comprendre : enfoncez un tournevis dans le sol. S’il résiste fortement, le sol est compacté, terrain idéal pour la mousse. Les premiers foyers se trouvent souvent sous les arbres, le long des murs exposés au nord ou dans les creux où l’eau stagne. Mieux vaut repérer ces zones avant d’ouvrir le sac.

SOLABIOL chez Truffaut : comment ce sac à 44 € agit en une application

Le produit associe du sulfate de fer monohydraté (152 g/kg), qui affaiblit et fait régresser la mousse, et un engrais organo-minéral NPK 7-4,5-4 qui nourrit le gazon pour qu’il recolonise la place. Un sac de 14 kg traite jusqu’à 350 m² environ, soit autour de 0,13 € par m² en promotion.

La marque recommande une application entre février et juin, puis d’octobre à décembre, par temps « poussant et humide ». On commence par une première tonte assez haute, 6 à 8 cm, sur herbe non détrempée, puis on épand l’anti-mousse de façon homogène, idéalement en croisant les passages. Dans les jours qui suivent, la mousse jaunit ou noircit et se détache progressivement.

Après l’anti-mousse : les gestes pour une pelouse dense et durable

Quand la mousse est morte, un passage de scarificateur ou de râteau permet d’scarifier la pelouse, retirer feutrage et résidus, et aérer le sol. Les trous laissés se regarnissent avec un gazon de regarnissage et un terreau spécial, en gardant le sol légèrement humide sans piétiner. Un rouleau léger aide ensuite les jeunes pousses à bien s’enraciner.

Pour éviter que la mousse ne revienne, trois habitudes comptent : aérer et décompacter régulièrement (fourche, aérateurs, apport de sable ou terreau sur sols lourds), limiter la tonte trop rase en ne coupant jamais plus d’un tiers de la hauteur, arroser modérément le matin ou le soir et fertiliser sans excès. Le produit SOLABIOL est classé dangereux, provoque des lésions oculaires graves (H318) et n’est pas utilisable en agriculture biologique : gants, lunettes et respect strict de la notice restent indispensables.