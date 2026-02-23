Chasse d’eau qui fuit : inutile de changer tout le mécanisme, ce petit joint caché fait exploser votre facture d’eau

Chez vous, une chasse d’eau qui fuit peut engloutir chaque année des dizaines de milliers de litres et faire grimper la facture. Et si le vrai problème venait d’une minuscule pièce cachée dans le réservoir ?

Le petit filet d’eau qui glisse le long de la cuvette, le chuintement régulier dans les toilettes la nuit… Avec une chasse d’eau qui fuit, on imagine vite la grosse panne : réservoir à changer, mécanisme hors d’usage, plombier en urgence.

En réalité, une simple fuite peut laisser partir jusqu’à 150 à 200 litres d’eau potable par jour, soit plus de 70 000 litres par an et près de 300 € sur la facture. Et le plus déroutant, c’est que la plupart de ces fuites viennent d’une minuscule pièce cachée dans le réservoir, bien loin du gros remplacement que l’on redoute.

Chasse d’eau qui fuit : le mécanisme complet n’est presque jamais HS

Face au filet d’eau, beaucoup se ruent en magasin pour acheter un mécanisme complet entre 20 et 60 €, ou appellent un plombier autour de 150 €. Or colonnes de chasse, flotteurs et plastiques durs tiennent des années ; dans bien des cas, le système est intact et seule une petite pièce souple fait défaut.

Ce n’est pas qu’une histoire de porte-monnaie. Des syndicats des eaux distribuent même des kits hydro-économes avec joints et sacs pour chasse, tant ces détails pèsent sur la ressource. Comme le rappelle Nicolas Even : « Chacun doit s’impliquer dans la préservation et l’utilisation rationnelle de l’eau, explique Nicolas Even, le directeur du syndicat », cité par Sud Ouest. Un simple joint négligé peut faire mentir cette phrase.

Le vrai coupable : ce petit joint d’étanchéité au fond du réservoir

Au bas de la colonne de chasse, juste au-dessus de l’orifice d’évacuation, se cache un discret joint d’étanchéité en caoutchouc, le joint de culot. Sa mission est simple : plaquer parfaitement et retenir l’eau quand la chasse est au repos. Avec les années, le caoutchouc durcit, se déforme, le calcaire crée des petites aspérités, et l’eau finit par se faufiler en continu par des interstices presque invisibles.

Pour confirmer le diagnostic, posez du papier toilette sec sur la paroi de la cuvette : s’il se mouille sans chasse, la fuite est là. Autre méthode, verser quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir ; si l’eau de la cuvette se colore, l’étanchéité est perdue. Ce joint, souvent standard en 58 à 65 mm de diamètre intérieur, se remplace pour moins de 5 € en grande surface de bricolage.

Comment changer ce joint de chasse d’eau en quelques minutes

Remplacer ce joint ne demande ni gros outil ni diplôme de plomberie. On coupe le petit robinet d’arrêt près du réservoir, on tire la chasse et on éponge le fond. Il suffit ensuite de démonter la colonne centrale, d’accéder au joint, de détartrer à l’acide citrique, puis de poser le neuf. En pratique, tout se résume à quelques gestes :

Fermer l’arrivée d’eau, vider et sécher le réservoir ;

déclipser la colonne, retirer l’ancien joint et nettoyer le siège ;

poser le joint neuf, remonter, rouvrir l’eau et vérifier l’absence de filet.