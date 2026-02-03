Courants d’air, facture qui grimpe : cette bande à moins de 5 € stoppe les fuites de chaleur de votre porte d’entrée

Le chauffage tourne, le thermostat grimpe, pourtant l’entrée reste glaciale et un léger courant d’air vous frôle les chevilles à chaque passage. Dans bien des logements, ce n’est ni la chaudière ni les radiateurs qui posent problème, mais la porte d’entrée elle‑même, là où la chaleur s’échappe en silence par de minuscules interstices.

Les portes et fenêtres concentrent environ 15 % des déperditions thermiques d’un bâtiment, et une porte d’entrée mal calfeutrée peut faire perdre jusqu’à 30 % de chaleur dans un couloir ou un hall. La bonne nouvelle, c’est qu’une simple bande de mousse à moins de 5 € peut changer cette situation… à condition de bien comprendre où se cache le froid.

Une porte d’entrée mal calfeutrée, un pont thermique sous-estimé

Le problème se situe rarement dans le panneau de la porte, mais dans la jonction entre le dormant (le cadre fixe) et l’ouvrant (la porte qui bouge). Ce minuscule jour forme un vrai pont thermique. L’air chaud que vous payez cher est aspiré vers l’extérieur, remplacé en continu par de l’air froid : ce sont les fameuses infiltrations parasites.

Un simple test de la main un jour de vent suffit : si vous sentez un filet d’air tout autour du cadre, le calfeutrage est en cause. Le test de la bougie est encore plus parlant : en passant lentement une flamme le long du pourtour de la porte fermée, on voit immédiatement les courants d’air qui la font vaciller.

Le joint en mousse autocollant, la bande à moins de 5 € qui coupe le froid

Pour stopper ces fuites, le plus simple reste le joint en mousse autocollant, aussi appelé bande de mousse adhésive. Vendu en rouleaux de plusieurs mètres pour souvent moins de 5 €, il s’adapte à des interstices d’environ 1 à 5 mm. Collé sur le dormant, il fait tout le tour de la porte ; quand l’ouvrant se ferme, la mousse se comprime et crée un joint d’étanchéité continu, bien plus efficace qu’un simple boudin de sol qui ne bloque que le bas.

Ce type de joint coupe-froid améliore aussi l’isolation phonique : bruits de palier et claquements se font plus discrets. Il reste pourtant facile à retirer, pratique dans un logement en location. Rien à voir avec la mousse expansive en bombe, à proscrire pour ce rôle de calfeutrage : le DTU 36.5 qui encadre la pose des portes et fenêtres interdit ce matériau, justement parce qu’il n’assure pas une étanchéité durable à l’air et à l’eau.

Poser la bande en mousse autour de la porte en 10 minutes

La réussite se joue d’abord sur le support. Il faut retirer tout ancien joint, puis nettoyer soigneusement le dormant avec un chiffon et de l’alcool ménager, du vinaigre blanc ou de l’eau savonneuse, avant de laisser sécher complètement. Côté matériel, la liste tient dans une main :

un rouleau de bande de mousse adhésive adaptée au jeu de la porte ;

une paire de ciseaux ;

un mètre ruban ou une simple réglette.

Commencez par la partie haute : présentez la bande, marquez la longueur, coupez sans l’étirer. Faites de même pour les montants, en les coupant légèrement plus longs pour qu’ils butent dans les angles et au seuil. Retirez ensuite le film protecteur par tronçons de 10 à 20 cm, collez sur le dormant au point exact de contact avec l’ouvrant, en appuyant fermement du pouce. À la fermeture, la porte doit offrir une légère résistance. Refaites le test de la bougie : si la flamme reste droite, les courants d’air sont maîtrisés. Ce joint en mousse dure généralement 2 à 4 ans avant de se tasser, puis se remplace en quelques minutes pour garder une entrée nettement plus chaude tout l’hiver.