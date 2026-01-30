" Cuisiner avec mon coeur... "

"C'est dans le travail qu'on se fait reconnaître"

Difficile d'imaginer ce petit bout de femme, à la tête d'un établissement de plus de 70 personnes, membre des Relais et Châteaux !

Fille, petite-fille et arrière petite fille de cuisiniers, à l'accent joliment chantant, Hélène Darroze dirige d'une main de fer recouverte d'un gant de velours.Elle cuisine dans sa salle-à-manger, son salon ou son boudoir de la rue d'Assas "ce qu'elle aime, comme elle aime, avec malice et rigueur".La qualité des produits est son leitmotiv, tel l'agneau, qui vient du Pays Basque ou de Pauillac, ou le foie gras de la Maison Duperier... Autre critère de sélection : la provenance des produits - des Landes et pas d'ailleurs ! Entre tradition et modernité, elle ose des mariages par jeu et pour le plaisir : châtaignes et Saint-Jacques, lotte et chorizo... Mais ce sont les volailles qu'elle apprécie avant tout. "Le parfum d'un poulet rôti me comble de bonheur", avoue-t-elle. A la maison, elle réunit ses amis autour d'une grande tablée et leur concocte poulet entier rôti, fourré de coquillettes au foie gras. Elle sert alors tous les morceaux de la volaille, en conseillant à ses convives de ne pas hésiter à se servir de leurs doigts. Totalement régressif !