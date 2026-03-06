Dressing Ikea PAX : cette astuce déco change tout et donne une allure de boutique chic sans sur-mesure

Votre dressing Ikea PAX casse le charme de la chambre et rappelle un rayon de magasin discount ? Voici comment quelques hacks déco suffisent à créer une vraie ambiance boutique.

Dans beaucoup de chambres, le fameux dressing Ikea, souvent un module PAX blanc monté à la va-vite, finit par évoquer un simple linéaire de magasin discount. Pratique, oui, mais côté style, l’ensemble casse l’atmosphère cosy de la pièce, avec ses portes massives, ses cintres dépareillés et sa lumière inexistante.

À l’inverse, dans une vraie boutique, chaque robe, sac ou paire de chaussures devient presque un objet de déco. C’est exactement ce que recherchent ceux qui transforment leur dressing Ikea en corner chic : garder le côté fonctionnel, tout en donnant à la chambre une allure showroom, sans passer au sur-mesure hors de prix.

Quand le dressing Ikea ressemble à un magasin discount

Le problème ne vient pas du meuble lui-même, mais de la façon dont on l’utilise. Portes toujours fermées, piles de vêtements tassées, boîtes en plastique visibles, accessoires mélangés : l’œil ne sait plus où se poser. L’espace ressemble plus à une réserve qu’à un écrin pour les pièces préférées.

Les boutiques haut de gamme fonctionnent à l’inverse : tringles aérées, silhouettes complètes présentées ensemble, sacs et chaussures à hauteur des yeux. La tendance slow déco encourage d’ailleurs cette approche capsule : sortir seulement les plus jolies pièces de saison, alléger visuellement, et traiter le dressing comme une partie intégrée de la chambre, pas comme un simple placard.

Ikea hack : organisation et rangements pour une vraie allure boutique

Un projet récent montre tout le potentiel d’un mur de rangements entièrement composé de colonnes PAX : six modules alignés (deux d’un mètre et quatre de 50 centimètres) offrent quatre mètres linéaires ultra optimisés pour chemises, sacs et chaussures. Avec les intérieurs KOMPLEMENT et les accessoires, la facture a atteint exactement 1 393 € pour ce “mur de boutique” prêt à l’emploi. Les paniers en métal, choisis à la place de tiroirs partout, allègent visuellement l’ensemble et laissent entrevoir les tissus.

Dans une chambre plus petite, deux ou trois colonnes suffisent, à condition de soigner l’intérieur. Boîtes textiles SKUBB ou STUK et bacs SAMLA prennent place en hauteur pour le hors saison, tandis que les petits organiseurs BAXNIA, vendus moins de 5 €, compartimentent chaussettes et lingerie. « Un dressing apaisé commence par des rangements simples », rappellent les experts de l’habitat cités par MCE TV. Leur trio gagnant tient en trois idées :

compartimenter chaque catégorie de vêtements,

exploiter toute la hauteur du mur,

standardiser les formats de boîtes pour un effet net.

Lumière, matières et petits détails : le secret de l’ambiance boutique

Une fois l’intérieur clarifié, place à la mise en scène. Tringles ouvertes pour les pièces estivales les plus colorées, étagères flottantes pour sacs et chapeaux, paniers en fibres naturelles pour ceintures et foulards créent un vrai corner de créateur. Le trio bois clair, rotin et lin, associé à un tapis en jute, des rideaux fluides et, pourquoi pas, un pan de mur vert amande ou terracotta, transforme le bloc Ikea. Poignées en laiton vieilli, miroirs esprit Art déco, patères en bois pour les sacs et façades cannelées peintes sur certains modules PAX ou KALLAX complètent ce vrai Ikea hack.

La lumière finit le travail : rubans LED sous les étagères, petite lampe à poser à lumière chaude, tout rappelle une cabine d’essayage soignée. Un portant doré minimaliste, une commode ancienne repeinte, un grand miroir plein pied, quelques fleurs séchées, une brume textile à la lavande et le coin dressing devient un espace de vie à part entière, où l’on a envie de flâner chaque matin.