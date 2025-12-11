Fini les étagères bancales : ce niveau laser Dexter en promo à 33 € chez Leroy Merlin change tout à la maison

Vous avez mesuré trois fois, vérifié le niveau à bulle, demandé un avis… et vos étagères donnent encore l’impression de pencher ? Beaucoup finissent par s’y résigner, surtout quand il faut enchaîner cadres, tringles ou fausses moulures sur un même mur.

Ici, un petit niveau laser Dexter change vraiment la donne. Compact, pensé pour les travaux du quotidien, ce niveau laser à croix et aplomb vert Dexter est affiché à 32,90 € au lieu de 39,90 €, soit environ -17 %, en promotion chez Leroy Merlin entre le 3 décembre et le 6 janvier. De quoi attirer l’œil… et donner envie de comprendre ce qu’il sait faire de plus qu’un simple niveau à bulle.

Niveau laser Dexter : le modèle à croix vert à 33 €

Ce modèle projette une croix lumineuse verte verticale et horizontale, plus visible qu’un faisceau rouge, avec en plus une fonction aplomb pour reporter un point du sol au plafond. Sa portée annoncée tourne autour de 15 à 20 m selon les conditions, avec une précision de 0,5 mm/m, largement suffisante pour aligner étagères, prises ou interrupteurs sur un même axe. Il fonctionne en intérieur comme en extérieur, avec environ 10 heures d’autonomie sur piles.

Autre atout rassurant : il est autonivelant sur environ ±5°. Tant que l’appareil reste dans cette plage, il se met de lui-même parfaitement à l’horizontale ; au-delà, les lignes se mettent à clignoter pour signaler que la mesure n’est plus fiable. Un mode verrouillage permet aussi de figer le faisceau pour tracer volontairement une ligne en pente, pratique pour une rampe d’escalier ou une déco oblique. Le boîtier contient jusqu’à 40 % de plastique recyclé, l’emballage est entièrement recyclable et la garantie grimpe à 5 ans, un signal clair de durabilité.

Poser des étagères droites avec le niveau laser Dexter

Pour installer un jeu d’étagères bien alignées, le principe reste simple. On pose le laser sur un meuble stable ou un petit trépied, face au mur, puis on l’allume et on le laisse se mettre à niveau. Quand les lignes cessent de clignoter, on règle la hauteur de la ligne horizontale à l’endroit souhaité pour le dessous de l’étagère, on marque au crayon les points de perçage directement sur le trait de lumière, puis on perce et on cheville en restant dans l’axe du faisceau.

Le même procédé fonctionne pour une galerie de cadres, une tringle à rideaux ou un bandeau de moulures décoratives : on déplace simplement les fixations le long de la ligne verte. Plusieurs avis clients évoquent une utilisation pour la pose de papiers peints, de fausses moulures ou d’interrupteurs bien droits, avec une bonne visibilité du faisceau même en présence de lumière. Pour un bricoleur peu équipé, ce type de laser évite les traces de crayon approximatives et les allers-retours avec un niveau à bulle.

Quel niveau laser Dexter choisir selon vos travaux

Le petit modèle à croix vert à 32,90 € ne représente qu’une partie de la gamme Dexter. Pour des chantiers plus lourds, un niveau laser vert 360° avec trépied, autour de 159 €, trace des lignes horizontales et verticales sur l’ensemble de la pièce, murs, plafond et sol compris. Portée jusqu’à 20 m, précision de 0,5 mm/m, trépied réglable de 60 à 150 cm, autonomie d’environ 7 heures et faisceau vert très visible : il vise clairement les poses de rails de cloison, de carrelage sur grandes surfaces ou de faux plafonds.

Un autre modèle, le niveau laser croix rouge automatique 360° DL4 Dexter avec trépied, avoisine 155 € et offre lui aussi deux lignes 360°, mais avec un faisceau rouge. Ces deux lasers 360° intéressent surtout ceux qui rénovent une pièce entière. Pour la majorité des bricoleurs qui veulent surtout des étagères droites, des cadres alignés et quelques travaux de déco précis, le niveau laser à croix et aplomb vert à 33 € reste souvent le choix le plus simple et le plus économique.