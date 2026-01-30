Froid malgré 20 °C au thermostat ? Ce réglage caché chez vous ruine votre confort et fait grimper la facture

Le décor est familier : vous êtes en pull sous un plaid, le thermostat affiche 20 °C, le radiateur est brûlant... et malgré tout vous avez froid. Dans un hiver où les prix de l’énergie s’envolent, chaque degré supplémentaire vous inquiète un peu plus. Monter encore la température ressemble parfois à la seule échappatoire.

Dans de nombreux logements, on accuse alors le thermostat mal réglé, la chaudière vieillissante ou le manque d’isolation. On finit par laisser de côté le mode économique et par vivre en permanence en mode confort, en attendant la mauvaise surprise de la facture. Pourtant, un autre réglage, totalement invisible, suffit souvent à expliquer ces frissons répétés.

Froid à 20 °C : quand l’humidité de l’air détraque votre confort

Ce réglage caché, c’est le taux d'humidité idéal maison hiver que l’on ne respecte plus. Le chauffage assèche l’air et accélère l’évaporation de l’eau à la surface de la peau, ce qui donne l’impression d’un courant d’air sur peau mouillée, même à 19 ou 20 °C. Les experts recommandent une hygrométrie d’environ 40 à 50 % en saison de chauffe : en dessous, l’air devient irritant et la sensation de froid augmente. Au-dessus, la condensation apparaît sur les vitres et les murs peuvent finir par moisir.

Hygromètre : le petit boîtier discret qui révèle l’air trop sec

À l’œil nu, impossible de savoir si votre pièce est à 25 % ou 45 % d’humidité. Un simple hygromètre digital règle la question pour un budget de 8 à 15 €. Ce petit boîtier posé dans la pièce de vie, à hauteur d’homme et loin des fenêtres ou des radiateurs, donne en quelques heures une mesure fiable. Si l’affichage reste durablement sous les 40 %, votre air est trop sec ; s’il grimpe largement au-dessus de cette valeur, l’excès d’humidité finit lui aussi par rendre l’ambiance inconfortable.

Pour remonter le taux quand l’hygromètre indique moins de 40 %, quelques gestes simples suffisent :

faire sécher une partie du linge dans la pièce de vie plutôt qu’au sèche-linge ;

laisser la porte de la salle de bain ouverte après une douche chaude pour diffuser la vapeur ;

multiplier les plantes vertes, qui rejettent naturellement de l’eau dans l’air ;

poser des coupelles d’eau sur les radiateurs ou près d’un poêle chaud.

Thermostat, mode Eco et humidité : le trio pour avoir chaud sans gaspiller

Lorsque l’air se stabilise dans la bonne plage d’humidité, la chaleur se ressent beaucoup mieux. Il devient alors possible de baisser le thermostat de 1 à 2 °C sans grelotter, surtout si l’on active le mode Eco souvent caché derrière une petite feuille ou une lune sur de nombreux thermostats. Chaque degré en moins permet de réduire d’environ 7 % la consommation de chauffage, selon les estimations reprises dans les guides énergie.

Pour un foyer moyen, ce simple ajustement représente souvent 60 à 120 € économisés sur la saison, sans changer de chaudière. Peu à peu, un réflexe s’installe : avant de tourner le bouton vers le haut, on jette d’abord un œil au petit écran de l’hygromètre. Et si vos prochaines soirées d’hiver commençaient par ce chiffre discret plutôt que par le thermostat du salon ?