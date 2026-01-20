Gloss Liprazzi

Un petit gadget aux vertus sexysqui vous fera une bouche sensuelle jusqu'au bout de la nuit !

Gloss Liparazzi 22 eurosEn vente exclusivement sur le site de Sephorahttp://www.sephora.fr

Zoom sur...

Et non ! Nous n'allons pas encore vous parler d'un gloss parmi tant d'autres !Celui-ci fait sa petite révolution avec son côté super pratique. Effet garanti quand vous le sortirez en soirée...

Qu'a t'il de spécial alors ?

Un petit miroir sur le tube pour se regarder et une lumière intégrée dans le pinceau pour y voir plus clair. On appuie sur un bouton en haut du pinceau et le tour est joué ! Pas besoin de pile. La durée de vie est de 10 000 activations de bouton. Ça devrait aller !

Plus besoin de s'éclipser pour se refaire une beauté !

Une première assez bien pensée pour pouvoir se refaire des lèvres pulpeuses en toutes circonstances ! Plus d'excuses pour s'absenter. Vous aimerez sa texture non collante et la brillance des couleurs.