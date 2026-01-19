Miroir mille et un éclats

Matériels châssis de fenêtre (brocante)

Matériel - 1 châssis de fenêtre (brocante)- 1 marteau- du papier de verre grain moyen- petits clous grenaille- 1 tube de colle à bois - 1 tournevis d'électricien- 1 visseuse et une brosse décapant - 2 écrous au pas de vis des flexibles peinture et rouille ou 1 patère pour flexible- 1 serre-joint - carton, un crayon et ciseaux- 1 flasque de durcisseur pour bois - chevilles de bois - 1 bidon de xylophène (en fonction de celles qui sont à remplacer) 1/ Avec la visseuse et la brosse, décapez l'ensemble pour éliminer la peinture écaillée et la rouille sur les ferronneries.

2/ Effectuez les finitions avec un morceau de papier de verre plié pour les arêtes.

3/ Avec une cheville neuve et un marteau, repoussez les anciennes chevilles qui sont en mauvais état. Remplacez-les en ajoutant un peu de colle à bois.

4/ Détachez les pièces de bois qui sont mal fixées ou qui se détachent. Brossez les deux parties. Mettez de la colle et maintenez avec un serre-joint 1 heure.

5/ Pour les parties abîmées voir rongées, imbibez le bois de durcisseur à bois et laissez sécher.

6/ Traitez contre la vermine avec un produit xylophène multi usages. 7/ En utilisant du carton et un crayon, réalisez le gabarit des vitres à remplacer. Faites découper.

8/ Posez les vitres en laissant à l'arrière les gabarits afin de ne pas abîmer le dos du miroir avec les petits clous et votre marteau. Jointez éventuellement avec de la colle.