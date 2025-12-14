Ikea : cette vaisselle vert forêt éco-responsable à prix mini va métamorphoser votre table de fêtes stylée cet hiver

Quand on commence à réfléchir au menu de Noël, une autre question arrive très vite : à quoi va ressembler la table ? On veut un décor qui fasse effet sans exploser le budget, tout en restant en phase avec une envie de consommation plus responsable. Entre les assiettes blanches un peu vues partout et les collections très colorées, difficiles à trouver la vaisselle qui coche toutes les cases.

C’est là que la collection IKEA PELARKAKTUS tire son épingle du jeu. Cette vaisselle vert profond en grès émaillé, vendue à partir de 2,99 € pièce, promet une ambiance de forêt nordique sur la table, tout en étant fabriquée avec une grande part de matériaux recyclés. Un mélange de style et de conscience écologique qui intrigue autant qu’il donne envie d’installer les bougies.

PELARKAKTUS, la vaisselle IKEA vert forêt qui change la table

Sur une nappe blanche ou en lin brut, ce vert profond, entre vert sapin et vert forêt, crée un contraste graphique immédiat. La surface brillante du grès émaillé capte la lumière des bougies, tandis que le bord légèrement plus sombre dessine l’assiette ou le bol sans alourdir la table. Un velouté de potimarron paraît plus doré, un chapon plus gourmand, et même une simple brioche prend des airs de dessert de restaurant.

Ikea décline PELARKAKTUS en assiette plate de 26 cm à 3,99 €, assiette creuse de 23 cm au même prix et bol de 16 cm à 2,99 €. Les lignes restent sobres, presque classiques, ce qui permet de les utiliser aussi bien pour le petit-déjeuner que pour un dîner de réveillon. Composer un service pour plusieurs convives reste très abordable par rapport à d’autres gammes festives, y compris chez Ikea, tout en donnant cette impression de vaisselle de chef.

Une vaisselle éco-responsable pensée pour durer

Derrière ce look chic, la collection mise aussi sur une fabrication responsable. Selon Ikea, chaque pièce PELARKAKTUS contient environ 65 à 70 % de matériaux recyclés, issus du broyage de vaisselle présentant des défauts, complétés par 30 à 35 % de matières premières vierges pour garantir la solidité au quotidien. Les déchets de production retrouvent une seconde vie dans cette pâte de grès, sans compromis sur l’esthétique ni sur la résistance.

Le grès choisi supporte les utilisations répétées, du repas de tous les jours aux grandes tablées familiales. La vaisselle passe au lave-vaisselle et au micro-ondes, ce qui évite de réserver ce service uniquement aux grandes occasions. Cette démarche s’inscrit dans l’esprit slow déco décrit par les amateurs d’art de la table : investir dans quelques pièces fortes, durables et responsables, plutôt que multiplier les collections éphémères.

Idées pour une table de fêtes stylée avec IKEA PELARKAKTUS

Pour une table de fêtes stylée, la vaisselle verte se prête à plusieurs ambiances. Associée à une nappe en lin brut ou en coton écru, elle met en valeur les couverts dorés, les verres transparents et les bouquets de branches de sapin. Quelques accessoires bien choisis suffisent à créer ce décor de forêt nordique chic, sans surcharger la table.

Superposer assiette plate et assiette creuse pour donner du relief au centre de la table

Choisir des sets de table en rotin ou en bois clair pour réchauffer le vert foncé

Nouer des serviettes écrues ou vert forêt avec un brin de romarin frais

Parsemer pommes de pin et petits éléments naturels entre les plats

Miser sur un éclairage doux avec bougies, guirlandes led ou lanternes

Ce vert profond se marie aussi facilement avec d’autres collections. Ikea prépare par exemple pour la fin d’année la ligne VINTERFINT, signée par le designer suédois Gustaf Westman, avec assiettes et vase en porcelaine annoncés à 29,99 €, une lampe de table à 9,99 €, un bougeoir à 6,99 € et un grand plat à 24,99 €. "En se jouant des codes traditionnels de Noël, cette collection aux formes généreuses et aux couleurs vives compose un univers où célébration rime avec liberté, créativité et convivialité", a indiqué Ikea dans un communiqué du 9 septembre cité par Boursorama. Mixer quelques éléments VINTERFINT avec la profondeur nature de PELARKAKTUS permet de créer une table très personnelle, entre pop colorée et esprit forêt.