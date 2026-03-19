Je l’ai débranché par hasard : ce câble que vous laissez branché peut faire baisser votre facture d’électricité

En pleine hausse des prix, une simple prise coupée fait soudain baisser la facture d’électricité d’une lectrice. Que révèlent vraiment ces appareils en veille qu’on oublie partout ?

Cette phrase, beaucoup de foyers pourraient la prononcer : « Je l’ai débranché par hasard ». Un câble oublié derrière le meuble télé, une multiprise coupée avant un week-end… et, à la facture suivante, quelques euros en moins sur la ligne électricité, alors que rien n’a changé dans le quotidien.

Derrière ce petit miracle se trouve un coupable discret : les appareils en veille. Cette consommation fantôme, invisible mais permanente, peut représenter jusqu’à 10 à 15 % d’une facture d’électricité, soit plus de 100 € par an évitables selon les organismes spécialisés. De quoi donner envie de regarder de plus près ce fameux câble « innocent ».

Quand un appareil en veille fait chuter la facture d’électricité

Le scénario est simple : une lectrice coupe par praticité la multiprise du coin télé avant de partir quelques jours. Sur cette prise s’entassaient box Internet, décodeur TV, console de jeu et téléviseur. En retirant ce bloc entier du réseau, elle a supprimé plusieurs dizaines de watts consommés 24 h sur 24, soit des dizaines de kilowattheures sur l’année.

Les études sur la consommation montrent qu’un foyer possède entre 15 et 50 appareils en veille, utilisés réellement quelques minutes par jour seulement. Pris séparément, un téléviseur qui consomme 1,5 W en veille revient à environ 2 € par an, un ordinateur en veille entre 5 et 10 W, une imprimante jusqu’à 6 W. Additionnés, ces « petits » chiffres finissent par peser lourd, sans changement d’habitudes visible.

Appareils en veille : les principaux « vampires » à la maison

La consommation fantôme, c’est l’énergie absorbée par un appareil éteint en apparence, mais encore alimenté. Même avec une règle européenne qui limite la veille cachée à 0,5 W, et jusqu’à 2 W pour les équipements connectés, le cumul reste important. Les plus gourmands sont les récepteurs et box Internet, qui peuvent tirer autour de 10 W en permanence, suivis des téléviseurs, systèmes audio, ordinateurs et petits appareils avec affichage numérique.

Dans un logement, certains candidats méritent d’être ciblés en priorité :

box Internet et décodeur TV laissés allumés jour et nuit ;

téléviseur, barre de son, home cinéma ;

ordinateur fixe, écran, imprimante et box multimédia ;

cafetière programmable, four ou micro-ondes avec horloge ;

chargeur de téléphone branché en continu, même sans smartphone.

Comment couper la consommation fantôme sans changer de vie

La méthode la plus simple reste la multiprise à interrupteur : regrouper le coin TV, le bureau ou l’espace jeux sur une même prise, puis appuyer sur un seul bouton en partant ou avant de se coucher. Un wattmètre, branché entre la prise et l’appareil, permet de lire la puissance en veille et de convertir en euros en multipliant par le nombre d’heures et par le prix du kilowattheure.

Les experts énergie rappellent aussi l’importance d’une maintenance régulière de son installation électrique et de quelques garde-fous : un réfrigérateur ou un congélateur plein ne se débranche pas, tout comme les alarmes ou certains équipements domotiques. Mais pour tout le reste, du chargeur oublié à la box silencieuse, ce petit « je l’ai débranché par hasard » peut devenir un vrai réflexe d’économie.