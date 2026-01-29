Journal des news beauté !

Le parfum de la Dame en Noir :

Après le cinéma, c'est le monde de la parfumerie qui rend hommage à Edith Piaf, avec La Môme, une fragrance signée Balmain. Un floral oriental, composé en souvenir de la rencontre, dans les années cinquante, du couturier et de la star.

Eau de parfum La Môme, Balmain, vapo 50 ml, 49 euros. En exclusivité chez Marionnaud

Sur mesure :

Le nude est l'une des tendances stars des collections make-up cette année. Palette de beiges subtils, il promet une mise en beauté discrète, naturelle et sublimatrice. L'Oréal s'en est inspiré pour créer une étonnante collection de 10 rouges à lèvres lumineux, pour permettre de trouver celui qui s'accorde le mieux à sa couleur de peau et de cheveux. Une touche de rose, de brun, un soupçon de nacres... les pigments et effets s'accordent pour toutes nous séduire, brunes, blondes ou métisses !

Color Riche, Accords Naturels, L'Oréal Paris, 12,49 euros. A découvrir en Mars.

Boule magique :

3 minutes chrono pour réveiller sa couleur avec ce soin repigmentant 3 en 1 qui nourrit, lisse et fait briller. Idéal, son format nomade s'emporte partout. 14 nuances.

Nutri Color Crème, Revlon Professional, monodose 24 ml, 5 euros. Points de vente 01.56.43.71.14

Bio attitude :

Leader en Nouvelle Zélande, où le bio s'est fait la part belle depuis déjà longtemps, la marque Skinfood débarque en France avec une nouvelle approche en matière de soins. L'idée : 5 produits unisexes, naturels, sans paraben, au prix unique de 9 euros.A découvrir notamment le Body Butter, une crème corps riche et onctueuse à base de miel de Manuka - arbre néo-zélandais - nourrissant et apaisant.

Skinfood, chez Monoprix.

Spa girly :

Elu "meilleur Spa Resort au monde" plusieurs années consécutives, Le Méridien Limassol Spa&Resort, à Chypre, lance une gamme de soins dédiée aux adolescentes de 12-16 ans, composée de bains au jasmin, nettoyage de peau, gommage du dos au kiwi et à la fraise, leçons de maquillage... Bien pensée, la journée de soins "Mère et Fille" permet de partager des moments de complicité et de bien-être.

Méridien Limassol Spa&Resort, réservations : 08.00.90.55.52