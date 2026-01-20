La poupée Blythe : le nouveau jouet des fashion victim !

Un peu de patience...

Ditribuée exclusivement au Japon, il faudra attendre encore un peu avant de la trouver facilement dans nos magasins de jouets. En attendant, rendez-vous en juin 2007 pour avoir une poupée unique et faire une bonne action !

Pour en savoir plus, le site officiel :http://www.blythedoll.com

D'où vient cette poupée ?

Créée par Kenner, elle est née en 1972, mais seuls quelques collectionneurs lui prêtent attention. La photographe Gina Garan la reçoit en cadeau , elle a un terrible coup de coeur. Elle l'emmène aux quatre coins du monde et la photographie. En 2000, elle publie un livre de ses photographies : This is Blythe. Suivi de Blythe Style et bientôt Blythe Moment . Au Japon, c'est le début d'un tourbillon médiatique et un véritable phénomène culturel.

A quoi ressemble t-elle ?

La poupée fait environ 27 cm de haut. Son corps est articulé, sa tête est énorme. Grâce à un mécanisme actionné par une cordelette, ses yeux changent de couleur (bleu, orange, vert et rose) et de direction.

Une véritable fashionista

Depuis 2001, les plus grands créateurs veulent habiller la belle : Antik Batik, Gucci, Kenzo, Paule Ka, Cacharel... Coquine en Chantal Thomas, " djeunz " en Kiliwatch, resplendissante en Christian Lacroix, Dior ou Prada ... Les hauts noms de la mode s'amusent à la looker selon leurs inspirations.

Une poupée au grand coeur

Après une exposition aux Galeries Lafayette, la poupée Blythe retourne au Japon. Elle sera à la galerie Junie Moon à Tokyo. En juin 2007, les 50 modèles habillés par les créateurs seront vendus aux enchères. Les dons iront à des associations dédiées aux enfants.