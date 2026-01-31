Les meilleurs soins Doudounes

SOIN VISAGE :

1- NutriSource, Biotherm, 50 ml : 41,30 euros.2- Crème savoureuse Protection extrême, Decléor, 50 ml : 46,80 euros.3- Superdefense, Hydratant triple action, Clinique, 50 ml : 44,50 euros.4 - Crème Réparatrice Relipidante Intense, Nutrix Royal, Lancôme, 50 ml : 53 euros.

SOIN CORPS :

5 - Pure Cashmere DoucheCrème, Palmolive,200 ml : 2,29 euros.6 - Rêve de Miel, Crème corpsultra-réconfortante, Nuxe,150 ml : 24 euros.7 - Crème dense pour le corps au beurre de karité, Planet Spa, Avon, 200, ml : 16 euros. En VPC.8 - Baume Corps SuperHydratant, Clarins, 200 ml :35 euros.

SOIN MAINS :

9 - Crème mains RéparatriceIntense, Bodyrepair, Garnier,100 ml : 2,65 euros.10 - Cold Cream, crèmemains, Avène, 75ml : 7,05 euros.11 - Soin intensif des mains, The Body Shop, 100 ml : 10 euros.12 - Crème mains, Klorane, 50 ml : 5,90 euros.

SOIN LÈVRES :

13 - Crème de 8 HeuresVintage, Elizabeth Arden,30 ml : 19,50 euros.14 - Baume lèvres réparation immédiate, Neutrogena,15 ml : 6,50 euros.15 - Soins des lèvres, MixaIntensif : 2,05 euros.16 - Baume des Tigresses :9,90 euros chez Nocibé.

Je cajole mon visage :

Peau qui tire ? Signe qu'elle manque d'eau. Exit les crèmes habituelles, pas assez hydratantes et protectrices. Vite, un soin plus riche, bouclier contre l'ennemi, gorgé de corps gras réparateurs, pour un confort immédiat. Et comme deux protections valent mieux qu'une, miser sur les formules enrichies aux huiles essentielles, parfaites pour maximiser la résistance de la peau.

Je chouchoute mon corps Halte à la peau de croco, rêche et inconfortable ! Je m'emmitoufle quotidiennement dans des textures ultra-nourrissantes, en insistant sur les parties les plus vulnérables : genoux, coudes, pieds. Idéal pour favoriser la pénétration des actifs : faire un gommage une fois par semaine, pour éliminer les cellules mortes. Et j'adopte un gel douche enrichi lui aussi en actifs hydratants.

Je soigne mes mains : Sans cesses agressée par le froid, leur peau très fine et fragile montre souvent la première des signes d'irritation et de tiraillement. Et comble de l'horreur, de vieillissement... !Tous les jours, j'use et abuse de crème hydratante protectrice, pour éviter les gerçures et cicatriser les zones irritées.La première des préventions reste quand même la paire de gants !

Je nourris mes lèvres : particulièrement exposées, elles gercent en un rien de temps. Le mauvais réflexe : passer et repasser la langue dessus. Rien de pire pour les dessécher ! Un véritable tue-glamour. Dégainer son stick protecteur et réparateur aussi souvent que possible, même sous son rouge à lèvres! Et une touche de baume avant de dormir, pour se réveiller avec les lèvres d'Angelina...

Delphine Planchon