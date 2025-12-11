Ni blanche ni noire : en 2026, cette couleur de fenêtre plus chaleureuse va ringardiser votre salon si vous l'ignorez

Vous avez misé sur des profilés noirs très design, et pourtant votre salon vous semble moins accueillant, surtout les soirs d’hiver. En 2026, beaucoup de foyers réalisent que la fameuse "fenêtre noire" ne suffit plus à créer une atmosphère chaleureuse, et que le blanc pur, lui, manque parfois de caractère. Entre les deux, une nouvelle teinte douce commence à attirer tous les regards.

L’hiver qui s’installe, les guirlandes allumées, le chat qui squatte le rebord de fenêtre… tout rappelle l’envie d’un intérieur plus cocon. Dans ce décor de décembre 2025 qui glisse vers 2026, une question revient : quelle couleur choisir pour vos fenêtres pour réchauffer la pièce sans vous lasser dans quelques années ? La réponse tient en une nuance ni vraiment blanche, ni franchement noire.

Fenêtres noires, blanches : pourquoi ces classiques lassent en 2026

Le noir a longtemps été la star des menuiseries. Il évoquait les lofts industriels, offrait un contraste moderne avec les murs clairs et structurait la vue comme un cadre graphique. Quand la lumière est généreuse, ce choix fonctionne encore. Mais en plein hiver, ce noir très présent peut enfermer visuellement l’espace, assombrir les murs et donner un côté "showroom" à la pièce de vie.

Le constat est similaire pour le blanc éclatant, surtout lorsqu’il se marie à des sols gris et à des matières lisses. L’ensemble paraît propre, mais froid, presque clinique. Les lignes droites du métal ou du béton, associées à des fenêtres noires ou trop blanches, rappellent parfois des "locaux commerciaux" plus qu’une maison familiale. Résultat : beaucoup de salons manquent d’intimité et de douceur, alors que l’on cherche précisément l’inverse pendant les longues soirées d’hiver.

Le beige grisé, ce coloris doux qui remplace le noir sur les fenêtres

Pour sortir de ce face-à-face un peu rigide, les architectes plébiscitent désormais des teintes naturelles comme le beige grisé, le brun charbon ou le blanc cassé mat. Le beige grisé rappelle le lin, diffuse la lumière au lieu de la couper et s’accorde aux bois clairs, aux tapis épais ou à la laine bouclée. Le brun charbon offre une profondeur douce, entre bois et contemporain, tandis que le blanc cassé mat reste lumineux sans éblouir, idéal là où la clarté manque.

Ces nuances sobres s’accordent aussi aux nouvelles fenêtres aluminium très fines. Des modèles à battement mince comme ceux proposés par WIBAIE affichent seulement 50 mm de battement côté extérieur et 66 mm côté intérieur, contre 85 mm et 96 mm en configuration standard. Avec jusqu’à 30 % de profilés visibles en moins sur une fenêtre 2 vantaux de 1250 x 1200 mm, le clair de vitrage augmente et la lumière d’hiver pénètre davantage. En version performante, un Uw de 1,3 W/m².K va dans le sens d’intérieurs mieux isolés et plus confortables.

Le beige grisé crée un fil conducteur apaisant du salon à la cuisine, sans voler la vedette aux meubles ni aux rideaux.

Le brun charbon souligne les ouvertures comme un trait de crayon très doux, parfait avec des tons argile ou terre cuite.

Le blanc cassé mat agrandit visuellement les pièces tout en faisant oublier l’aspect parfois dur d’un blanc brillant.

Quelle couleur choisir pour vos fenêtres selon votre intérieur

Dans un style scandinave avec parquet blond et textiles clairs, le blanc cassé mat sur les huisseries renforce l’effet de douceur tout en laissant respirer la déco. Pour une ambiance campagne chic, un beige grisé met en valeur les carreaux de ciment, la pierre naturelle et les bouquets de fleurs séchées. Les intérieurs contemporains gagnent, eux, à adopter le brun charbon, moins tranchant que le noir mais suffisamment marqué pour dialoguer avec un canapé terracotta ou des murs couleur argile.

Avant de trancher, mieux vaut observer la lumière au fil de la journée et tester la teinte sur un montant ou un panneau mobile. Une nuance paraît différente le matin, au cœur de l’après-midi ou sous les guirlandes allumées. Harmoniser la couleur des fenêtres avec les sols, les murs et les textiles reste clé : matières naturelles, éclairage tamisé et profilés en teintes douces transforment une simple baie vitrée en véritable source de chaleur visuelle pour tout l’hiver.