Rappel conso du 3 novembre 2025 sur des arachides grillées salées 350 g : ce signalement vise une bouteille vendue partout en France

Un lot d’arachides vendues mi-octobre fait l’objet d’un retrait discret. La vigilance des consommateurs est demandée.

Le début de novembre voit s’ouvrir un nouveau dossier de sécurité alimentaire. À la suite d’analyses officielles, un produit d’apéritif très courant quitte les rayons en urgence. La marque Best Africa retire un conditionnement précis de arachides grillées salées, pendant que le distributeur Universal Fooding relaie l’information sur tout le territoire. Un rappel qui tombe alors que les Français remplissent déjà les placards pour les soirées entre amis.

Selon l’avis publié sur le portail public, la référence concernée prend la forme d’une bouteille plastique transparente de 350 g. Elle a circulé sur l’ensemble de la France entre le 11 au 20 octobre 2025. L’alerte, datée du 3 novembre 2025, vise à retirer des foyers un article non conforme avant les fêtes qui approchent. Et la raison derrière ce retrait mérite d’être lue très attentivement.

Le rappel qui vise Best Africa et Universal Fooding, ce que l’avis officiel précise

Le produit identifié par l’alerte correspond aux arachides grillées salées de Best Africa en bouteille transparente 350 g. Les lots concernés ont été vendus sur une période courte, du 11 au 20 octobre 2025, et distribués par Universal Fooding sans restriction géographique. L’avis précise que la liste exacte des lots figure sur la notice officielle, à vérifier si vous avez acheté cette référence. Et pourtant, beaucoup de consommateurs n’ont pas forcément noté la date d’achat.

Format et identification: bouteille plastique transparente de 350 g

Période de commercialisation: 11 au 20 octobre 2025

Réseau de distribution: Universal Fooding, diffusion sur toute la France

Le portail public précise que la diffusion a touché tout le pays. Les clients sont invités à comparer leurs achats avec les informations de l’avis officiel. Il reste possible d’obtenir l’affiche dédiée aux magasins et la fiche détaillée du rappel sur le site public, sans qu’un lien ne soit nécessaire ici. Sauf que la mesure ne se limite pas à une simple recommandation.

Des résidus de chlorpyrifos au-dessus des seuils, l’explication sanitaire qui alerte

Des analyses ont mis en évidence des résidus de chlorpyrifos au-delà des seuils réglementaires. Cet insecticide, interdit dans l’Union européenne pour motifs de santé publique, n’a pas sa place dans l’alimentation. Quand les teneurs franchissent les limites, l’exposition des consommateurs ne respecte plus le cadre protecteur fixé par la réglementation.

Dans ce contexte, l’autorité appelle à ne pas consommer ces arachides. L’objectif reste clair pour tous: réduire le risque à zéro en retirant chaque unité du marché et des placards. Ce rappel s’inscrit dans la vigilance de routine qui encadre les produits d’épicerie, apéritifs compris. Même si les ventes n’ont duré que quelques jours, l’alerte couvre tout le territoire, ce qui explique la communication large.

Le bon sens s’impose à la maison. Si le paquet est entamé, stoppez la consommation tout de suite. Si vous avez des doutes sur le lot, rangez la bouteille à part jusqu’à vérification auprès du magasin ou du service consommateurs. En cas de prise alimentaire suivie de symptômes inhabituels, demandez un avis médical sans délai.

Que faire avec la bouteille de 350 g chez vous, démarches de remboursement et numéro utile

Vous n’avez pas ouvert le produit ou vous l’avez déjà entamé. Dans les deux cas, rapportez la bouteille au point de vente afin qu’elle soit prise en charge au titre du rappel. Les magasins proposent une solution d’indemnisation jusqu’au 1er mai 2026, au choix entre remboursement ou échange. Gardez si possible votre preuve d’achat pour faciliter le traitement, même si elle n’est pas toujours exigée lors d’un rappel.

Le service consommateurs mis en place répond aux questions pratiques et oriente les démarches. Il est joignable au 09 51 88 20 05, aux horaires habituels d’un service client. Si vous avez égaré l’emballage, notez les éléments visibles et la période d’achat, cela aide souvent à confirmer la correspondance. Vous pouvez aussi demander au magasin d’effectuer la vérification via l’affiche dédiée au rappel.

Petite précision qui évite les mauvaises surprises: vous pouvez rapporter l’article même si vous avez jetté le ticket. Les équipes en rayon connaissent la procédure et traitent ce type de situation au quotidien. La référence reste simple à identifier grâce au format de 350 g et au conditionnement en bouteille plastique transparente. Et si vous hébergez encore d’anciennes fournitures d’apéro, un tri rapide dans le placard gagne à être fait.

Enfin, la notice officielle rappelle que l’appel s’étend à toute la France, sans distinctions locales. L’information circule via le réseau Universal Fooding pour toucher le plus grand nombre de consommateurs. Pour mémoire, le rappel porte sur des arachides grillées salées de Best Africa en bouteille de 350 g, commercialisées du 11 au 20 octobre 2025, en raison de la présence de chlorpyrifos au-delà des seuils.