On croyait la montre connectée indispensable : ce bijou discret est en train de la détrôner au poignet

Au printemps 2026, de plus en plus de poignets se libèrent de la montre connectée, jugée trop voyante et fatigante. À sa place, une bague connectée discrète promet un suivi santé bien plus chic, mais pas seulement.

Dans les bureaux et les restaurants, le même rectangle noir revient partout au poignet. « Il suffit de regarder autour de soi : la fameuse montre au cadran noir et au bracelet en silicone a envahi nos poignets, du bureau à la salle de sport, et même lors des dîners chics », analyse le site Trucmania. Beaucoup ont fini par ressentir une lassitude face à cet objet peu flatteur.

Ce printemps 2026, alors que l’on allège les couches de vêtements, un autre geste s’impose : libérer son poignet. Une nouvelle génération de bijoux high-tech, menée par la bague connectée et quelques joncs ultrafins, promet de suivre notre santé sans afficher le moindre écran. Un accessoire discret commence à faire sérieusement de l’ombre à la montre connectée.

Quand la montre connectée gâche une tenue soigneusement choisie

Une robe en soie, un blazer bien coupé… et ce bracelet en plastique qui casse la silhouette. Longtemps tolérée par souci de pratique, la montre connectée au bracelet silicone uniformise les looks. L’article va jusqu’à écrire que « Le silicone a remplacé le style, imposant une allure sportive là où elle n’a pas lieu d’être ». Pour beaucoup, le gadget a pris le dessus sur le bijou.

Au-delà de la question de goût, ce cadran qui vibre sans arrêt a aussi épuisé les nerfs. Notifications, rappels, likes : tout s’affiche à quelques centimètres de nos yeux, du matin au coucher. Beaucoup ont eu l’impression de porter leur agenda et leurs mails littéralement attachés à la peau, avec une charge mentale qui grimpe. L’envie de se défaire de cette laisse numérique grandit au fil des saisons.

Bague connectée : le bijou intelligent qui remplace la montre au quotidien

La réponse est venue d’un objet familier : l’anneau. « La bague connectée s’impose aujourd’hui comme la réponse élégante au dilemme du tout connecté », écrit le site Journal des Seniors. À première vue, elle ressemble à un bijou en céramique, en titane ultra-léger ou paré d’or et d’argent. En réalité, elle cache des capteurs sous sa face interne et s’intègre sans effort à un stacking de bagues déjà présent sur la main.

Dans quelques millimètres à peine, ces anneaux embarquent accéléromètres, gyroscopes et capteurs cardiaques. Les doigts, riches en vaisseaux sanguins, offrent souvent une lecture du pouls plus fine que le dessus du poignet. Une bague connectée suit généralement :

le nombre de pas et l’activité quotidienne ;

la fréquence cardiaque et parfois l’oxygène dans le sang ;

la température corporelle et les signaux de stress ;

la qualité du sommeil sur toute la nuit.

Une santé connectée plus douce, du jour à la nuit

Comme ces bijoux n’ont pas d’écran, aucune alerte ne clignote au milieu d’un dîner ou d’une réunion. L’énergie sert surtout à mesurer et enregistrer les données, ce qui allonge l’autonomie et évite la recharge quotidienne. On consulte le bilan sur son téléphone au moment choisi. Leur légèreté les rend supportables pendant le sommeil, là où une montre peut gêner ou s’accrocher aux draps. Peu à peu, beaucoup troquent l’écran noir contre un anneau discret, gardant parfois la montre sportive pour l’entraînement, mais laissant la bague veiller sur leur corps le reste du temps.