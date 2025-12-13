Rappel conso novembre 2025 : ces raisins rouges Red Globe d’Italie vendus en vrac inquiètent, voici ce que doivent faire les clients

Alerte sanitaire sur des raisins vendus récemment en France. Les clients sont invités à vérifier une référence bien précise.

Alors que les étals d’automne sont encore bien fournis, une alerte émise le 3 novembre 2025 par Rappel Conso vise des raisins de table rosés Red Globe originaires d’Italie. Ces fruits, commercialisés en vrac par unités de 5 kg sous l’appellation 2G di Giordano Gioacchino, ont circulé partout en France entre le 18 au 28 octobre 2025, notamment via les enseignes Leclerc, Coop U, Barbier et MB Primeur.

En cause, un dépassement de la limite maximale de résidus pour une substance phytosanitaire. Un détail de lot est aussi précisé: la mention « lotto : vol1013 » n’est pas concernée par la mesure. De quoi pousser à vérifier avant d’agir.

Ce dépassement d’acétamipride qui déclenche le rappel

Sur la référence visée, les contrôles ont mis en évidence un excès d’acétamipride, un insecticide dont l’usage est encadré en agriculture. Ce dépassement de seuil entraîne mécaniquement une non‑conformité. Et même si un risque aigu n’est pas détaillé, les autorités appliquent un principe de prudence: retirer les produits susceptibles d’exposer les consommateurs à des résidus chimiques indésirables.

Concrètement, la mesure concerne des raisins de table rosés de variété Red Globe, vendus en vrac en colis de 5 kg. Le canal de distribution s’est avéré large, d’où une vigilance accrue en ce début novembre où l’on achète souvent une grappe pour un goûter. Et pourtant, une information capitale peut vous éviter une fausse alerte à la maison.

Le lot mentionné « lotto : vol1013 » est explicitement indiqué comme non concerné. Sauf que certains colis peuvent être dépourvus d’étiquette clairement lisible. En cas de doute, mieux vaut demander confirmation au magasin avant toute décision hâtive.

Les magasins concernés et les dates clés à retenir

Le rappel vise des produits mis en vente partout en France, via des points de vente bien connus. Les enseignes citées incluent Leclerc, Coop U, Barbier et MB Primeur. La période de commercialisation remonte au 18 au 28 octobre 2025, sur des unités de 5 kg étiquetées 2G di Giordano Gioacchino. Ce détail compte pour orienter vos vérifications à la maison, surtout si la barquette ou le ticket n’est plus à portée.

À garder en tête: vente du 18 au 28 octobre 2025, remboursement jusqu’au 17 novembre 2025, numéro d’info 04 88 85 92 36.

Si vous avez acheté des raisins Red Globe récemment, comparez les indications disponibles (variété, origine, présentation en vrac, distributeur, période). En cas d’incertitude, un passage rapide en magasin permettra de trancher, notamment sur la question du lot non concerné « vol1013 ».

Que faire maintenant pour un remboursement rapide

Le message officiel est clair: ne consommez pas ces raisins s’ils correspondent à la référence rappelée. Bon réflexe : cesser toute consommation et éliminer le produit pour éviter toute exposition. L’objectif est simple, protéger la famille sans attendre, même si l’achat remonte à quelques jours seulement.

Pour la prise en charge, un remboursement est prévu directement en point de vente. La procédure reste ouverte jusqu’au 17 novembre 2025. Présentez-vous à l’accueil du magasin où vous avez acheté la marchandise avec la référence de la fiche de rappel ou, si vous l’avez encore, tout justificatif utile. Vous pouvez aussi appeler le numéro dédié 04 88 85 92 36 pour obtenir des précisions sur la marche à suivre et les pièces demandées.

À noter que le rappel ne cible pas tout le Red Globe en rayon, mais une référence précise liée à l’étiquetage 2G di Giordano Gioacchino, vendue en vrac durant la période indiquée. Si votre achat mentionne « lotto : vol1013 », il n’entre pas dans la mesure. Si l’étiquette est absente ou illisible, faites valoir ce doute en magasin: on vous orientera vers la bonne solution. La fiche officielle du rappel et l’affichette destinées aux points de vente existent, vous pouvez les demander pour faciliter l’identification du produit.

En cette fin d’automne, la vigilance reste de mise sur les fruits de saison. Et s’il y a le moindre doute, mieux vaut suspendre la consommation, vérifier calmement les informations, puis activer la procédure de retour en magasin. Cela peut etre contraignant sur le moment, mais c’est rapide et vous n’y perdez rien avec la prise en charge annoncée.