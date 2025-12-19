Salon 2026 : ces murs texturés vont remplacer le pan de papier peint et bouleverser vos soirées d’hiver

Pendant des années, le fameux pan de mur en papier peint a été le geste magique pour relooker un salon sans gros travaux. Motifs tropicaux, jungles XXL, paysages lointains : en quelques lés, une pièce paraissait neuve sur les photos, parfaite pour les murs “instagrammables”. Sauf qu’à force de le voir partout, l’effet s’est émoussé, surtout quand l’hiver ramène tout le monde à la maison et met en lumière la froideur de ces surfaces parfaitement plates.

En cette fin 2025, architectes d’intérieur et grandes enseignes parlent désormais d’autre chose : confort douillet, matières palpables, reliefs qui accrochent la lumière. En 2026, la nouvelle star s’annonce plus audacieuse que le papier peint décoratif : des murs texturés, travaillés en volume, pensés comme un véritable refuge d’hiver plutôt qu’un simple décor de fond. De quoi changer la manière de vivre son salon.

Murs texturés : la tendance 2026 qui fait vaciller le pan de mur en papier peint

Après la vague des papiers peints panoramiques et vintage, beaucoup de particuliers ressentent une lassitude. Les motifs fleuris ou géométriques finissent par surcharger les pièces, alors que l’envie va vers des cocons plus apaisants. Le pan unique en mur en papier peint ne suffit plus à donner cette impression de nouveauté, surtout quand on y passe ses longues soirées de décembre.

Dans le même temps, la décoration se recentre sur la matière palpable. Bois, chaux, lin, laine quittent les catalogues pour couvrir les murs. Sur les salons d’automne comme Maison et Objet à Paris, le retour des murs texturés travaillés en volume s’est imposé au détriment des simples impressions papier. Des enseignes comme Maisons du Monde ou Zara Home ont déjà lancé des collections axées sur le relief, et Ikea France prépare un corner "textures murales" en magasin à partir de 2026.

Bois, enduits, fibres : comment les murs texturés réchauffent le salon

La nouveauté ne se joue plus dans le dessin mais dans le toucher et la profondeur visuelle. Les intérieurs adoptent des panneaux de bois brut ou sculpté pour un esprit chalet chic ou japandi, des enduits à la chaux ou au plâtre appliqués à la taloche, ou encore des tressages de raphia, de rotin ou de jute. Ces surfaces s’inspirent du tadelakt marocain, des boiseries scandinaves ou des tissages japonais washi, tout en valorisant des matériaux éthiques et des artisans locaux.

Au quotidien, ces revêtements transforment l’ambiance du salon : ils absorbent mieux les bruits qu’un mur lisse, adoucissent la lumière qui glisse sur les reliefs et donnent envie d’y poser la main, comme sur un meuble en bois. Dans l’esprit, ce basculement rappelle celui des sols où le béton ciré laisse progressivement la place à des matériaux de type micro-terrazzo, plus chaleureux et plus faciles à vivre.

Panneaux de bois cannelé ou sculpté pour structurer un mur de canapé.

Enduits minéraux mats pour des murs nuagés, très cocooning en hiver.

Panneaux en fibres naturelles ou lés textiles pour une tête de lit ou une entrée.

Adopter les murs texturés chez soi sans tout refaire

Inutile de couvrir tout l’appartement d’un coup. Beaucoup commencent par un mur d’accent en bois ou en enduit dans le séjour, une niche texturée autour d’un poêle, ou une tête de lit en fibres naturelles. Castorama, Leroy Merlin ou les boutiques déco indépendantes proposent déjà des panneaux prêts à coller et des enduits faciles d’accès, tandis que certaines quincailleries s’associent à des créateurs pour offrir des murs en matières naturelles sur mesure. La plupart de ces solutions se posent en version DIY ou avec l’aide d’un artisan local, après test dans un petit espace.

Le papier peint ne disparaît pas pour autant, il change d’usage. Nathalie Cohen, directrice du show-room Au fil des Couleurs à Paris, observe que "Aujourd'hui, la pose dans une seule pièce où les murs sont couverts de papier peint, y compris le plafond, est plébiscitée par nos clients. Le décor unique sous forme de panoramique semble aussi incontournable", explique la directrice du show-room, interrogée par AD Magazine. Elle note aussi que "On assiste au retour des motifs traditionnels ethniques et des mélanges de styles empruntés à l’artisanat, avec une dominante de bois, de marqueterie plus sophistiquée, sur des supports en fibres naturelles tissées, rehaussés de touches métalliques", détaille Nathalie Cohen. "On s’inspire également des grands courants artistiques qui ont fait briller la création, de l’Art déco ou du modernisme brésilien", ajoute-t-elle. "On évoque aussi volontiers les paysages typiques des régions de France, qui marquent un besoin d’évasion chez soi", poursuit-elle, avant de rappeler que "Le progrès extrêmement rapide des techniques d'impression, d'une année sur l'autre, incite les fabricants et leur pôle de recherches à trouver de nouveaux procédés toujours plus innovants". Entre panoramiques immersifs et murs texturés tendance 2026, la décoration s’oriente vers des surfaces entières, plus enveloppantes, qui dialoguent avec la lumière, le son et le toucher.