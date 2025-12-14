Sous la douche, ce geste du matin que vous oubliez fait gaspiller des milliers de litres d’eau par an

Chaque matin, la scène se répète : la salle de bain s’embaume de vapeur, le jet chaud réveille en douceur et l’on reste quelques minutes à émerger. Dans ce cocon, qui pense vraiment aux litres qui disparaissent dans le siphon, sans même avoir servi à se laver ? Derrière ce confort rassurant se cache une erreur minuscule, intégrée à la routine, qui sabote vos efforts pour économiser l’eau sous la douche.

Au même moment, la France enchaîne les épisodes de sécheresse, les nappes phréatiques restent basses et le Gouvernement rappelle que l’eau devient une ressource "précieuse et périssable". Il recommande de ne pas laisser couler l’eau inutilement, de privilégier les douches courtes et les équipements économes. Pourtant, une bonne partie du gaspillage se joue dans un détail du réveil. Tout se joue souvent dans la salle de bain.

Douche du matin : un plaisir qui pèse lourd en litres

La salle de bain concentre une large part de la consommation domestique, et la douche représente à elle seule près de 40 % de l’eau utilisée à la maison. Avec un débit moyen d’environ 12 litres par minute, une douche de 7 minutes atteint 84 litres. Répété chaque matin, ce rituel peut dépasser 30 000 litres d’eau par personne et par an, uniquement pour se laver.

Les pouvoirs publics recommandent des douches de 4 à 5 minutes plutôt que des bains, avec une économie annoncée de 110 litres d’eau à chaque douche. Réduire la durée est déjà un levier important, surtout dans un contexte de restrictions estivales. Pourtant, même sans changer la longueur de la douche, un simple réflexe suffit à faire chuter la facture d’eau et l’impact sur la ressource.

L’erreur du matin : laisser couler l’eau en continu

L’erreur la plus répandue consiste à laisser l’eau couler pendant tout le temps de savonnage ou de shampoing. Le corps est mouillé en quelques secondes, mais le jet reste ouvert pendant 2 ou 3 minutes de plus, parfois davantage. Des litres s’échappent alors sans contact avec la peau. Les experts estiment que le simple fait de couper l’eau pendant qu’on se savonne permet de réduire jusqu’à 50 % la consommation d’une douche.

Le geste clé tient en quatre mots : mouiller, couper, savonner, rincer. Une fois le corps imbibé, il suffit de fermer le robinet le temps du savon puis de rouvrir pour rincer. Dans un foyer, ce réflexe représente plusieurs milliers de litres économisés sur l’année, sans perte de confort. Certains transforment même la douche en jeu : douches chronométrées, playlists "express", minuteurs colorés. Pour aller plus loin, un pommeau basse consommation ou un mousseur sur les robinets peuvent encore réduire le débit de 50 %, sans changer la pression.

D’autres gestes du matin qui gaspillent aussi l’eau

La même logique se retrouve en cuisine. Beaucoup de familles rincent encore soigneusement assiettes et plats à l’eau tiède avant de les placer dans le lave-vaisselle. Ce réflexe, très ancré, fait perdre des litres d’eau potable sans aucun bénéfice : une famille de quatre personnes peut ainsi gaspiller jusqu’à 30 litres d’eau par session lors des périodes de forte activité. Les lave-vaisselle modernes disposent de capteurs intelligents qui analysent la saleté ; trop rincer perturbe ces capteurs et conduit parfois à des lavages moins efficaces qu’avec une vaisselle simplement débarrassée de ses gros restes.

Le Gouvernement encourage aussi d’autres petits changements : vérifier régulièrement son compteur pour repérer les fuites, qui peuvent coûter jusqu’à 100 litres par jour, installer des mousseurs sur les robinets, bien remplir lave-linge et lave-vaisselle et choisir les programmes "éco". En cumulant ces gestes avec le réflexe de fermeture du robinet sous la douche, la routine du matin se transforme en véritable pare-feu contre le gaspillage, sans bouleverser le confort du foyer.