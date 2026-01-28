Spéciale St-Valentin : Détente en duo

Le temps d'un week-end...

Profitez d'un week-end pour lâcher prise et faire une escapade bien-être, cadeau original à offrir à son couple !

Coffret cadeau Séjour Bien-être en FranceUne nuit en hôtel 3 ou 4* avec :- petit-déjeuner- accès à la structure détente et choix de soins.- 40 destinations en France ( thalassos, villes thermales...)199,90 eurosEn vente sur www.weekendesk.frau 0820821092 etchez Nature & Découvertes, Virgin, BHV...