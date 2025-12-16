Stop aux pièces XXL : cette séparation mi-hauteur évite l'erreur qui gâche votre salon cet hiver

Dans beaucoup de maisons récentes, le salon a pris des airs de loft : un vaste plateau, souvent ouvert sur la cuisine et la salle à manger. Impressionnant au premier regard, ce volume XXL peut vite sembler froid, difficile à meubler, presque impersonnel, surtout quand l'hiver tombe tôt. On tourne le canapé, on déplace la table, rien n'y fait, l'espace reste flou et le confort n'est pas vraiment au rendez-vous.

Depuis quelques mois, les architectes d'intérieur reviennent à la même idée pour calmer ces grandes pièces : une séparation légère, posée à mi-hauteur, qui dessine deux zones sans casser la perspective. Cette astuce joue avec les volumes, laisse filer la lumière et donne l'impression d'un salon plus structuré. C'est la demi cloison salon, star des tendances déco de l'hiver 2025, capable de transformer l'ambiance en un clin d'œil.

Demi cloison salon : la solution qui dompte les pièces XXL

Concrètement, la demi cloison est un muret ou un panneau qui s'arrête à mi-hauteur, parfois ajouré ou partiellement vitré. Placée au milieu d'un séjour généreux, elle crée naturellement un côté salon et un côté repas, voire un coin bureau, sans enfermer qui que ce soit. On garde la sensation d'un vaste volume, mais chaque zone gagne une fonction lisible et une atmosphère plus intime.

Loin du mur plein qui coupe net la pièce, cette séparation mi-hauteur laisse circuler la vue et la lumière naturelle. En version ajourée, en tasseaux de bois ou façon verrière d'atelier, elle filtre les regards sans assombrir, ce qui change tout pendant les journées d'hiver plus courtes. Le salon paraît plus spacieux, la lumière se diffuse mieux et la pièce adopte une vraie personnalité, du petit appartement haussmannien au grand pavillon familial.

Bien placer la demi cloison pour structurer un salon XXL

Pour obtenir cet effet bluffant, l'emplacement compte autant que la forme. Installer la demi cloison près d'une fenêtre ou sur l'axe de circulation principal permet de laisser la clarté traverser tout le séjour. Entre canapé et table à manger, autour d'un poteau porteur ou pour dessiner une entrée dans une grande pièce unique, elle guide le regard vers les plus beaux éléments : cheminée, bibliothèque, grand miroir ou sapin de Noël.

Autre atout, cette séparation futée peut devenir un vrai meuble sur mesure, idéal dans une pièce XXL qui manque de rangements. En version fixe ou imaginée en DIY, la demi cloison accueille facilement des fonctions supplémentaires.

Des niches pour livres, plaids et objets déco.

Un banc intégré pour un coin lecture ou quelques places en plus.

Des plantes d'intérieur en hauteur, pour apporter de la verdure sans gêner le passage.

Un éclairage LED discret qui réchauffe l'ambiance quand la nuit tombe.

Styles, matériaux et budget : réussir sa demi cloison salon

Côté style, la tendance hivernale mêle authenticité et légèreté. Le bois clair, le rotin ou le cannage réchauffent immédiatement l'ambiance, surtout associés à des teintes ocre, vert sauge, lin ou terracotta sur les murs et textiles. Pour une allure plus contemporaine, le métal noir et le béton ciré fonctionnent très bien, tandis que le verre dépoli offre un peu d'intimité sans couper la lumière. L'important est de rester cohérent avec le décor déjà en place.

Reste la question du budget, sensible dans un grand salon à aménager. Entre les modèles modulables et prêts à poser proposés par des enseignes comme Maisons du Monde ou Ikea et les projets imaginés avec quelques panneaux de bois et un peu de peinture, la palette de solutions pour séparer sans cloisonner est large. La même idée s'adapte ensuite dans l'entrée, la chambre parentale, la salle de jeux ou la cuisine ouverte, jusqu'à faire de la demi cloison le fil conducteur de tout l'intérieur.