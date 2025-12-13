Voici le sécateur télescopique Lidl à 19,99 € qui évite l’escabeau en novembre 2025, et ce détail de 92 cm intrigue les jardiniers

Les branches trop hautes n'attendront pas l'hiver. Un outil en ligne, discret et peu cher, change la donne.

À l’heure où les feuilles tombent et où l’on prépare les haies pour l’hiver, beaucoup de jardiniers hésitent encore à grimper sur un escabeau. La taille saisonnière se décide souvent entre deux éclaircies, avec l’envie d’aller vite sans prendre de risques inutiles. Dans ce contexte, l’idée d’une coupe efficace, depuis le sol, séduit. Et elle arrive au bon moment.

La chaîne de supermarchés mise sur un outil pensé pour la sécurité et le confort: le sécateur télescopique Lidl vendu exclusivement en ligne. Proposé à 19,99 €, il promet davantage de portée grâce à une poignée réglable entre 68 et 92 cm. L’équipement affiche des atouts concrets pour la taille d’automne, quand les arbustes s’étoffent et que les fruitiers réclament un dernier passage. La suite est surprenante.

Ce bras télescopique de 92 cm qui change la taille en hauteur

Première promesse, la portée. Avec une poignée ajustable de 68 à 92 cm, on atteint les rameaux hauts sans escabeau et sans numéro d’équilibriste. Le réglage se bloque facilement pour stabiliser la longueur et garder le contrôle quand la branche résiste. Le but est simple : tailler plus haut sans se mettre en danger.

L’outil pèse autour de 1,3 kg, ce qui rend les sessions de coupe plus confortables, même quand on s’attaque à une haie épaisse. La poignée antidérapante sécurise la prise en main sous la pluie fine ou avec des gants. Droitier ou gaucher, peu importe, la poignée reste universelle et l’outil bien équilibré sur toute l’amplitude.

Son autre atout tient dans la tête de coupe. La contre-lame en forme de crochet maintient la branche avant et pendant la coupe. Résultat, la section ne glisse pas, on vise juste, et l’on évite les coupes de travers qui fragilisent l’arbuste en plein froid.

Le prix à 19,99 € chez Lidl qui fait réfléchir avant l’hiver

La promesse tarifaire est nette: 19,99 € pour un outil conçu pour la taille courante des jardins familiaux. Pour ce montant, l’essentiel technique est bien là, sans fioritures. La lame en acier inoxydable reçoit un revêtement antiadhésif pour limiter la sève collante et faciliter l’entretien après usage.

La coupe repose sur un système de coupe bypass, recommandé pour préserver les tissus vivants et éviter d’écraser les jeunes pousses. La fiche produit annonce une capacité de coupe sur des branches jusqu'à 4,5 cm, soit la plupart des rameaux d’arbustes d’ornement et la majorité des bois de l’année sur pommiers, pruniers ou rosiers grimpants.

On retrouve aussi un blocage de longueur simple pour adapter l’outil aux zones difficiles d’accès. Et comme l’ensemble est léger, on facture moins de fatigue dans les épaules quand il faut reprendre la taille après un coup de vent de novembre.

Ces détails techniques méconnus qui améliorent la coupe au quotidien

Sur le terrain, le crochet de la contre-lame fait la différence, surtout dans les haies un peu denses. Il maintient fermement la branche, ce qui stabilise la coupe même sur bois souple ou légèrement humide. Le geste devient plus précis, la recoupe s’impose moins souvent, et la branche tombe où l’on veut.

Autre point utile, la poignée télescopique qui s’allonge quand une branche échappe tout juste aux bras. On taille depuis le sol, les pieds bien calés, sans perdre du temps à atteindre l’escabeau remisé au fond de l’abri. Et pourtant, la sensation de contrôle reste là, y compris pour un débutant.

Haies en reprise d’automne, fruitiers à nettoyer avant gel, rosiers grimpants à rabattre, grimpantes type glycine à canaliser: la longueur réglable évite la voltige et accélère chaque passage.

On pense aussi à l’entretien. Le revêtement antiadhésif retient moins la sève, un chiffon suffit souvent. Un peu d’huile en fin de saison et la lame conserve un tranchant régulier pour la prochaine pousse.

Livraison, retours et avis des clients à considérer avant d’acheter

Le sécateur est vendu uniquement sur le site de l’enseigne. La livraison se fait à domicile, pratique quand le planning du week-end est déjà chargé. L’achat s’accompagne d’un retour gratuit sous 30 jours, de quoi tester sur les haies du portail ou l’arbuste du fond du jardin avant de se décider.

Côté ressentis, les utilisateurs saluent la facilité de coupe et la sécurité liée à la grande portée. Travailler les pieds au sol change la donne, surtout pour les fruitiers dont les branches s’étirent après la récolte. Certains relèvent que pour les bois très épais, une scie reste préférable; c'est sur.

Reste la question des besoins. Pour la taille régulière d’un jardin familial, avec des coupes propres et un geste plus serein, l’outil coche les cases. Et si l’on doit remettre en ordre avant l’hiver, la combinaison portée-légèreté rend les séances plus rapides, sans jouer les acrobates.